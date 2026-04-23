Что будет в случае ежедневного употребления чеснока: эксперты озадачили правдой

Ежедневное употребление чеснока может оказывать положительное влияние на организм и общее состояние здоровья. Как отмечает издание Martha Stewart, этот продукт помогает снижать уровень воспалительных процессов, бороться с окислительным стрессом и поддерживать иммунную систему. Кроме того, чеснок содержит большое количество антиоксидантов и пребиотиков, которые оказывают благоприятное влияние на работу сердца, мозга и пищеварительной системы, а также могут уменьшать риски развития различных хронических заболеваний.

Специалисты отмечают, что регулярное включение чеснока в рацион имеет ряд доказанных преимуществ.

Прежде всего, он способен уменьшать воспалительные процессы в организме. Диетология Медицинского центра Векснера при Университете штата Огайо Лаура Бишоп-Симо объясняет, что чеснок содержит серосодержащие соединения, в частности алицин, которые способны подавлять активность запускающих воспалений молекул. Хроническое воспаление, в свою очередь, связывается с развитием сердечно-сосудистых заболеваний, онкологических процессов и артрита.

Еще одно важное свойство чеснока – антиоксидантное действие. Диетолог Джессика Зинн из больницы Northwell's Lenox Hill Hospital советует простой способ усилить пользу продукта: перед термической обработкой измельчить или нарезать чеснок и оставить его на 5–10 минут. За это время активируется фермент аллиназа, способствующий образованию алицина – главного активного антиоксиданта. Это важно, ведь окислительный стресс связан с развитием диабета, сердечных заболеваний и некоторых видов рака.

Также чеснок оказывает положительное влияние на состояние кишечника. Он является источником пребиотиков, питающих полезные бактерии и помогающих поддерживать здоровый баланс микробиому. Кроме этого, алицин способствует укреплению слизистой кишечника, отвечающей за усвоение полезных веществ и защиту от вредных соединений.

Не менее важна польза для мозга. По словам экспертов, окислительный стресс и хронические воспалительные процессы могут отрицательно влиять на когнитивные функции. Алицин обладает нейропротекторными свойствами, помогая уменьшать воспаление и поддерживать работу мозга.

Отдельно следует отметить положительное влияние на сердечно-сосудистую систему. Чеснок может способствовать снижению уровня триглицеридов и "плохого" холестерина. Их избыток приводит к образованию бляшек в сосудах, что повышает риск инфарктов и других сердечных осложнений.

