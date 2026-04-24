Что меняется в мозгу без кофе за 14 дней — результаты шокируют

Новое научное исследование свидетельствует о том, что даже кратковременный отказ от кофе может заметно повлиять на психоэмоциональное состояние и когнитивные функции человека. В частности, двухнедельный перерыв в употреблении кофеина связан со снижением уровня импульсивности и стресса. В то же время, переход на напитки без кофеина может способствовать лучшему качеству сна, повышению физической активности и улучшению памяти.

Фото: из открытых источников

Исследование провели специалисты Университетского колледжа Корка с участием 62 здоровых взрослых. Часть участников регулярно употребляла кофе, в то время как другие не имели такой привычки. На начальном этапе все добровольцы сдали биологические образцы, прошли серию когнитивных тестов и ответили на вопросы своего самочувствия. После этого группу потребителей кофе попросили полностью отказаться от него на две недели. Далее их распределили на подгруппы: одни вернули в рацион обычный кофе с кофеином, другие — бескофеиновый, и наблюдение длилось еще три недели.

Результаты показали, что на старте любители кофе имели более высокие показатели импульсивности и эмоциональной реактивности. Однако после периода удержания эти характеристики снижались. Когда кофе снова ввели в рацион, в группе с кофеином наблюдалось уменьшение тревожности. В то же время участники, которые употребляли кофе без кофеина, демонстрировали лучшие результаты в тестах на память, а также сообщали об улучшении сна и общего самочувствия.

Отдельно учёные зафиксировали изменения в кишечном микробиоме. У людей, регулярно пили кофе, состав микрофлоры отличался от тех, кто его не употреблял, но после перерыва эти отличия частично сглаживались. Также исследование показало влияние на воспалительные процессы: сначала у потребителей кофе уровень воспаления был ниже, во время отказа он рос, а по возвращении напитка снова снижался.

В то же время авторы работы подчеркивают, что полученные результаты не позволяют говорить о прямой причинно-следственной связи. Небольшое количество участников и возможный эффект привыкания к тестам могут влиять на итоги, поэтому для более точных выводов требуются более широкие и длительные исследования.

Портал "Комментарии" уже писал, что ежедневное употребление чеснока может положительно влиять на организм и общее состояние здоровья. Как отмечает издание Martha Stewart, этот продукт помогает снижать уровень воспалительных процессов, бороться с окислительным стрессом и поддерживать иммунную систему. Кроме того, чеснок содержит большое количество антиоксидантов и пребиотиков, которые оказывают благоприятное влияние на работу сердца, мозга и пищеварительной системы, а также могут уменьшать риски развития различных хронических заболеваний.