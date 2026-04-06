Що корисніше — йогурт чи сметана: ця відповідь експертів остаточно шокує кожного

Йогурт і сметана — це добре знайомі кожному молочні продукти, які часто сприймають як взаємозамінні. Обидва мають приємний смак, виготовляються з молока та активно використовуються у повсякденному меню. Проте, якщо уважніше розглянути їхній вплив на організм, стає зрозуміло: різниця між ними суттєвіша, ніж здається. Саме це й підштовхнуло експертів до доволі несподіваних висновків.

Головна відмінність полягає у складі та властивостях. Йогурт є продуктом ферментації, який містить пробіотики — корисні бактерії, що підтримують баланс мікрофлори кишківника. Вони сприяють кращому травленню, допомагають організму засвоювати поживні речовини та можуть позитивно впливати на імунну систему. Особливо цінним вважається натуральний продукт без цукру та штучних добавок.

Натомість сметана відрізняється підвищеним вмістом жирів. Вона також проходить процес сквашування, однак кількість активних корисних бактерій у ній зазвичай менша. Водночас цей продукт є джерелом важливих жиророзчинних вітамінів — A, D та E, які необхідні для нормального функціонування організму.

Фахівці з харчування зазначають, що за загальним впливом на здоров’я йогурт має певну перевагу. Його регулярне споживання допомагає підтримувати баланс мікрофлори, покращує роботу травної системи та сприяє легшому засвоєнню їжі. Саме тому його часто рекомендують як частину щоденного раціону.

Втім, сметану не варто виключати. Завдяки вмісту жирів вона може покращувати засвоєння корисних речовин з інших продуктів, зокрема овочів. Головне — дотримуватися балансу та не перевищувати помірні порції.

У підсумку експерти наголошують: оптимальне рішення — не обирати щось одне, а грамотно поєднувати обидва продукти. Йогурт краще підходить для регулярного вживання, наприклад як сніданок або перекус, тоді як сметана стане вдалим доповненням до страв — супів, салатів чи гарнірів. Саме такий підхід дозволяє отримати максимум користі для здоров’я.

