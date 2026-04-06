Что полезнее — йогурт или сметана: этот ответ экспертов окончательно шокирует каждого

Йогурт и сметана – это хорошо знакомые каждому молочные продукты , которые часто воспринимают как взаимозаменяемые. Оба имеют приятный вкус, производятся из молока и активно используются в повседневном меню. Однако, если внимательнее рассмотреть их влияние на организм, становится ясно: разница между ними более существенная, чем кажется. Именно это и подтолкнуло экспертов к достаточно неожиданным выводам.

Главное отличие состоит в составе и свойствах. Йогурт является продуктом ферментации, содержащим пробиотики – полезные бактерии, поддерживающие баланс микрофлоры кишечника. Они способствуют лучшему пищеварению, помогают организму усваивать питательные вещества и положительно влиять на иммунную систему. Особо ценным считается натуральный продукт без сахара и искусственных добавок.

Сметана отличается повышенным содержанием жиров. Она также проходит процесс сквашивания, однако количество активных полезных бактерий в ней обычно меньше. В то же время, этот продукт является источником важных жирорастворимых витаминов — A, D и E, которые необходимы для нормального функционирования организма.

Специалисты по питанию отмечают, что по общему влиянию на здоровье йогурт имеет определенное преимущество. Его регулярное потребление помогает поддерживать баланс микрофлоры, улучшает работу пищеварительной системы и способствует более легкому усвоению пищи. Поэтому его часто рекомендуют как часть ежедневного рациона.

Впрочем, сметану не следует исключать. Благодаря содержанию жиров она может улучшать усвоение полезных веществ из других продуктов, включая овощи. Главное – соблюдать баланс и не превышать умеренные порции.

В итоге эксперты отмечают: оптимальное решение — не выбирать что-то одно, а грамотно совмещать оба продукта. Йогурт лучше подходит для регулярного употребления, например в качестве завтрака или перекуса, тогда как сметана станет удачным дополнением к блюдам — супам, салатам или гарнирам. Именно такой подход позволяет извлечь максимум пользы для здоровья.

