Що їсти для довголіття: топ-7 несподіваних суперпродуктів для здоров’я

Підтримка здоров’я та шкіри під час старіння значною мірою залежить від раціону. Продукти, багаті на антиоксиданти та з протизапальними властивостями, допомагають уповільнити вікові зміни та зменшити пошкодження клітин. Хоча універсальної "антивікової дієти" не існує, експерти виділяють сім продуктів, які демонструють найбільш помітний ефект на організм.

Фото: з відкритих джерел

Авокадо давно використовують у косметичних засобах, але його користь у їжі не менш значна. Дослідження, опубліковане в Cosmetic Dermatology, показало, що щоденне споживання авокадо протягом двох місяців підвищує пружність шкіри та її еластичність. Це пояснюється високим вмістом мононенасичених жирів і каротиноїдів, які зменшують шкоду від окисного стресу.

Помідори багаті на вітамін С і природні антиоксиданти. Дослідження 2001 року продемонструвало, що регулярне вживання томатної пасти підвищує стійкість шкіри до ультрафіолету вже через три місяці, захищаючи її від шкідливого сонячного впливу.

Ягоди, зокрема чорниця, полуниця, малина та ожина, містять антиоксиданти, які зменшують ушкодження клітин під впливом сонця та забруднення. Дослідження також пов’язують ягоди зі зниженням ризику серцево-судинних захворювань і деяких видів раку.

Темний шоколад з вмістом какао понад 70% покращує кровообіг у шкірі та забезпечує певний захист від сонця. Молочний шоколад такого ефекту не має, а надлишок цукру, навпаки, може прискорювати появу зморшок.

Зелений чай багатий поліфенолами, які зменшують запалення та захищають клітини від ушкоджень. EGCG – ключова сполука, що допомагає боротися із запаленням шкіри та бактеріями, що викликають акне. Проте точні дози ще вивчаються.

Жирна риба, така як лосось і сардини, містить омега-3 кислоти, що підтримують серце та допомагають уповільнити втрату м’язової маси з віком. Достатній білок у раціоні критично важливий для здоров’я тканин.

Мигдаль багатий корисними жирами та клітковиною і може бути частиною антивікового меню. Дослідження 2021 року показало, що щоденне споживання мигдалю здатне зменшувати зморшки й пігментацію у жінок у постменопаузі.

