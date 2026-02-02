logo

Что есть для долголетия: топ-7 неожиданных суперпродуктов для здоровья
commentss НОВОСТИ Все новости

Что есть для долголетия: топ-7 неожиданных суперпродуктов для здоровья

Авокадо, жирная рыба и зеленый чай помогают здоровому старению и улучшают состояние кожи.

2 февраля 2026, 17:05
Поддержание здоровья и кожи во время старения в значительной степени зависит от рациона. Продукты, богатые антиоксидантами и противовоспалительными свойствами, помогают замедлить возрастные изменения и уменьшить повреждения клеток. Хотя универсальной "антивековой диеты" не существует, эксперты выделяют семь продуктов, которые демонстрируют наиболее заметный эффект на организм.

Фото: из открытых источников

Авокадо давно используется в косметических средствах, но его польза в пище не менее значительна. Исследование, опубликованное в Cosmetic Dermatology, показало, что ежедневное потребление авокадо в течение двух месяцев повышает упругость кожи и ее эластичность. Это объясняется высоким содержанием мононенасыщенных жиров и каротиноидов, уменьшающих вред от окислительного стресса.

Помидоры богаты витамином С и природными антиоксидантами. Исследование 2001 продемонстрировало, что регулярное употребление томатной пасты повышает устойчивость кожи к ультрафиолету уже через три месяца, защищая ее от вредного солнечного воздействия.

Ягоды , включая чернику, клубнику, малину и ежевику, содержат антиоксиданты, которые уменьшают повреждение клеток под влиянием солнца и загрязнения. Исследования также связывают ягоды с понижением риска сердечно-сосудистых заболеваний и некоторых видов рака.

Темный шоколад с содержанием какао более 70% улучшает кровообращение в коже и обеспечивает определенную защиту от солнца. Молочный шоколад такого эффекта не имеет, а избыток сахара, напротив, может ускорять появление морщин.

Зеленый чай богат полифенолами, которые уменьшают воспаление и защищают клетки от повреждений. EGCG – ключевое соединение, помогающее бороться с воспалением кожи и вызывающими акне бактериями. Однако точные дозы еще не изучаются.

Жирная рыба, такая как лосось и сардины, содержит омега-3 кислоты, которые поддерживают сердце и помогают замедлить потерю мышечной массы с возрастом. Достаточный белок в рационе критически важен для здоровья тканей.

Миндаль богат полезными жирами и клетчаткой и может быть частью антивозрастного меню. Исследование 2021 показало, что ежедневное потребление миндаля способно уменьшать морщины и пигментацию у женщин в постменопаузе.

Портал "Комментарии" уже писал , что йогурт — это популярный молочный продукт, который не только богат белок и кальций, но и способствует поддержанию здоровой микрофлоры кишечника. Благодаря своим питательным свойствам он полезен организму человека, и издание Verywell Health выделило четыре основных преимущества его регулярного употребления.



