Квашена капуста — проста, доступна і надзвичайно корисна страва, яку українці здавна вважають “вітамінною бомбою”. Але що станеться з вашим організмом, якщо зробити її регулярною частиною раціону — наприклад, їсти тричі на тиждень?

Що буде з вашим організмом, якщо тричі на тиждень їсти квашену капусту

1. Зміцниться імунітет

Квашена капуста — справжнє джерело вітаміну C, який допомагає організму боротися з вірусами та інфекціями. В осінньо-зимовий період вона може стати природною альтернативою вітамінним добавкам.

2. Поліпшиться робота кишківника

Під час ферментації в капусті утворюються пробіотики — “корисні бактерії”, що підтримують здорову мікрофлору кишечника. Регулярне вживання квашеної капусти:

покращує травлення,

зменшує здуття,

допомагає при закрепах.

3. Сприяє схудненню

У 100 грамах квашеної капусти лише 20–25 ккал, зате багато клітковини, яка надовго дає відчуття ситості. Якщо замінювати нею калорійні гарніри, можна поступово зменшити вагу без жорстких дієт.

4. Підтримує здоров’я мозку

Дослідження доводять, що здоровий кишківник напряму впливає на роботу мозку. Пробіотики з квашеної капусти покращують настрій, знижують рівень стресу та навіть допомагають боротися з тривожністю.

5. Зменшує ризик серцево-судинних захворювань

Ферментована капуста містить антиоксиданти та сполуки, які знижують рівень “поганого” холестерину. Це допомагає захищати судини і серце.

Але є нюанси

Квашена капуста містить багато солі, тому людям із підвищеним тиском або хворобами нирок слід вживати її помірно — не більше 100–150 грамів за раз. Також небажано запивати її водою відразу після їжі, щоб не посилювати навантаження на шлунок.

Висновок

Якщо їсти квашену капусту 3 рази на тиждень, ви:

зміцните імунітет,

покращите травлення,

нормалізуєте вагу,

підтримаєте здоров’я серця та нервової системи.

Тож ця проста українська страва — справжній суперфуд, який заслуговує бути на вашому столі не лише взимку.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, які 5 продуктів викликають мігрень.