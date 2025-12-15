Що буде, якщо їсти лише м’ясо та яйця цілий рік: результат вразить всіх

Американець Патрік Енслі на власному досвіді перевірив ефект carnivore diet – дієти, що передбачає споживання виключно м’яса та яєць, і результат його експерименту вразив багатьох, пише Lad Bible.

Фото: з відкритих джерел

Почавши дієту з метою схуднення, коли його вага досягла приблизно 136 кг (300 фунтів), Патрік щодня вживав стейк вагою близько 450 г, ще фунт яловичини та шість яєць. Протягом року він ретельно документував процес на своєму YouTube-каналі, демонструючи прогрес.

Через десять місяців Патрік зафіксував значну трансформацію: талія зменшилася на 48 см, а стегна – на 32 см, що дозволило чоловікові перейти на менший розмір одягу. Крім зовнішніх змін, він відзначив і покращення самопочуття: більше енергії для сім’ї, легший сон і позитивний настрій.

До експерименту долучилася і його дружина Кейт, яка також відчула приплив сил і покращення працездатності протягом дня. Пара відзначила психологічні зміни: підвищену концентрацію та загальне покращення якості життя.

Проте медики застерігають: дієта хижака може бути ризикованою без контролю лікаря. Британська служба здоров’я підкреслює, що клітковина, овочі та фрукти залишаються необхідними для нормального функціонування організму. Дієтологиня Ріма Піллай із Dietitian Fit додає, що повне виключення рослинної їжі може негативно вплинути на серце та печінку, а також підвищує ризик дефіциту вітамінів та мінералів.

Як вже писали "Коментарі", деякі популярні напої та страви можуть провокувати запальні процеси, порушувати роботу кишківника та знижувати захисні функції організму.