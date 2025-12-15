Что будет, если есть только мясо и яйца круглый год: результат поразит всех

Американец Патрик Энсли на собственном опыте проверил эффект carnivore diet – диеты, предполагающей потребление исключительно мяса и яиц, и результат его эксперимента поразил многих, пишет Lad Bible.

Фото: из открытых источников

Начав диету с целью похудения, когда его вес достиг примерно 136 кг (300 фунтов), Патрик ежедневно употреблял стейк весом около 450 г, еще фунт говядины и шесть яиц. В течение года он тщательно документировал процесс на своем канале YouTube, демонстрируя прогресс.

Через десять месяцев Патрик зафиксировал значительную трансформацию: талия снизилась на 48 см, а бедра – на 32 см, что позволило мужчине перейти на меньший размер одежды. Помимо внешних изменений, он отметил и улучшение самочувствия: больше энергии для семьи, более легкий сон и положительное настроение.

К эксперименту приобщилась и его супруга Кейт, которая также ощутила прилив сил и улучшение работоспособности в течение дня. Пара отметила психологические изменения: повышенную концентрацию и улучшение качества жизни.

Однако медики предостерегают: диета хищника может быть рискована без контроля врача. Британская служба здоровья подчеркивает, что клетчатка, овощи и фрукты остаются необходимыми для нормального функционирования организма. Диетология Рима Пиллай из Dietitian Fit добавляет, что полное исключение растительной пищи может оказать негативное влияние на сердце и печень, а также повышает риск дефицита витаминов и минералов.

