Розкрито секрет: цей простий метод приготування їжі сприяє довголіттю

Приготування їжі у воді може бути ключем до більш довгого життя. Такі методи допомагають зберігати поживні речовини та зменшують утворення шкідливих сполук, які часто виникають під час смаження.

Приготування їжі на основі води, яка включає такі методи, як варіння на повільному вогні, приготування на пару і гасіння може допомогти вам жити довше і здоровіше.

У той час як запікання, приготування на грилі або смаження можуть утворювати сполуки, які називаються кінцевими продуктами глікації (AGE), які можуть впливати на те, як людина старіє.

AGE — це сполуки, які утворюються в організмі внаслідок неензиматичної реакції між цукроми (глюкозою, фруктозою) та білками, ліпідами або нуклеїновими кислотами.

Високий рівень AGE пов'язаний зі старінням, діабетом, атеросклерозом та пошкодженням тканин, оскільки вони викликають окислювальний стрес, запалення, серцеві та нейродегенеративні захворювання.

Також він може впливати на здоров'я серця та метаболізму, роблячи кровоносні судини жорсткими та сприяючи розвитку інсулінорезистентності та діабету 2 типу.

Приготування їжі у воді (варіння, гасіння, парова обробка) — найкращий спосіб запобігти надмірній освіті AGE у продуктах харчування. Також це зберігає більше вітамінів, мінералів та фітонутрієнтів у їжі, ніж жаріння на сильному вогні.

Якщо ви не можете встояти перед хрусткою коричневою скоринкою на овочах, запікайте або готуйте на грилі в помірній кількості. Особливо варто варити ті страви, якщо вони містять високий вміст білка або жиру.

Незалежно від ваших методів приготування, варто вживати багато продуктів, багатих на антиоксиданти, такі як фрукти, овочі та спеції, такі як розмарин, куркума та орегано. Антиоксиданти можуть допомогти уповільнити старіння та нейтралізувати вплив AGE.

Важливо розуміти, що цей фактор не є гарантією довголіття – важливими є також раціон, фізична активність, вага, сон та відсутність шкідливих звичок.

