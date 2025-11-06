Раскрыт секрет: этот простой метод приготовления пищи способствует долголетию

Приготовление пищи в воде может быть ключом к более долгой жизни. Такие методы помогают сохранять питательные вещества и уменьшают образование вредных соединений, которые часто возникают во время жарки.

Приготовление еды. Фото: из открытых источников

Приготовление пищи на основе воды, который включает такие методы, как варка на медленном огне, приготовление на пару и тушение может помочь вам жить дольше и здоровее.

В то время как запекание, приготовление на гриле или жарка могут образовывать соединения, называемые конечными продуктами гликации (AGE), которые могут влиять на то, как человек стареет.

AGE — это соединения, которые образуются в организме в результате неэнзиматической реакции между сахарами (глюкозой, фруктозой) и белками, липидами или нуклеиновыми кислотами.

Высокий уровень AGE связан со старением, диабетом, атеросклерозом и повреждением тканей, поскольку они вызывают окислительный стресс, воспаление, сердечные и нейродегенеративные заболевания.

Также он может влиять на здоровье сердца и метаболизма, делая кровеносные сосуды жесткими и способствуя развитию инсулинорезистентности и диабета 2 типа.

Приготовление пищи в воде (варка, тушение, паровая обработка) — лучший способ предотвратить чрезмерное образование AGE в продуктах питания. Также это сохраняет больше витаминов, минералов и фитонутриентов в пище, чем жарка на сильном огне.

Если вы не можете устоять перед хрустящей коричневой корочкой на овощах, запекайте или готовьте на гриле в умеренных количествах. Особенно стоит варить те блюда, если они содержат высокое содержание жира или белка.

Независимо от ваших методов приготовления, стоит употреблять много продуктов, богатых антиоксидантами, таких как фрукты, овощи и специи, такие как розмарин, куркума и орегано. Антиоксиданты могут помочь замедлить старение и нейтрализовать влияние AGE.

Важно понимать, что этот фактор не является гарантией долголетия — важны также рацион, физическая активность, вес, сон и отсутствие вредных привычек.

