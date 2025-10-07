Рак кишківника тепер не вирок: вчені розповіли про один унікальний продукт

Британський терапевт Амір Хан у розмові з виданням Daily Mirror розповів про користь нуту — турецького гороху, який може значно знизити ризик серцево-судинних захворювань і раку товстої кишки. За словами лікаря, цей продукт вирізняється серед інших багатих на вуглеводи продуктів тим, що не викликає різких стрибків рівня цукру в крові. Завдяки цьому нут є безпечним і рекомендованим для людей із діабетом, а також для тих, хто контролює рівень глюкози.

Фото: з відкритих джерел

Амір Хан підкреслює, що нут легко включати у раціон: його можна додавати у салати, супи, тушковані страви або використовувати як гарнір. Крім того, цей продукт багатий на калій і магній — два важливі мінерали, які підтримують здоров’я серцево-судинної системи та сприяють нормалізації артеріального тиску.

Лікар також акцентує увагу на тому, що нут містить значну кількість розчинної клітковини, яка допомагає зменшити симптоми синдрому подразненого кишечника — розповсюдженого захворювання травної системи. Регулярне вживання нуту, за його словами, може стати ефективним способом профілактики колоректального раку — одного з найпоширеніших видів онкологічних захворювань.

Під час процесу перетравлення нуту в організмі утворюється бутират — жирна кислота, відома своїми потужними протизапальними властивостями. Бутират позитивно впливає на слизову оболонку товстого кишківника, сприяючи підтримці її здоров’я. Раніше проведені наукові дослідження показали, що ця речовина може знижувати ризик розвитку злоякісних новоутворень у кишечнику.

