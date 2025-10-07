Рак кишечника теперь не приговор: ученые рассказали об одном уникальном продукте

Британский терапевт Амир Хан в разговоре с изданием Daily Mirror рассказал о пользе нута — турецкого гороха, который может значительно снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний и рака толстой кишки. По словам врача, этот продукт отличается среди других богатых углеводами продуктов тем, что не вызывает резких скачков уровня сахара в крови. Благодаря этому нут безопасен и рекомендован для людей с диабетом, а также для тех, кто контролирует уровень глюкозы.

Фото: из открытых источников

Амир Хан подчеркивает, что нут легко включать в рацион: его можно добавлять в салаты, супы, тушеные блюда или использовать в качестве гарнира. Кроме того, этот продукт богат калием и магнием — два важных минерала, которые поддерживают здоровье сердечно-сосудистой системы и способствуют нормализации артериального давления.

Врач также акцентирует внимание на том, что нут содержит значительное количество растворимой клетчатки, которая помогает уменьшить симптомы синдрома раздраженного кишечника – распространенного заболевания пищеварительной системы. Регулярное употребление нута, по его словам, может стать эффективным способом профилактики колоректального рака – одного из самых распространенных видов онкологических заболеваний.

Во время процесса переваривания нута в организме образуется бутират – жирная кислота, известная своими мощными противовоспалительными свойствами. Бутират положительно влияет на слизистую толстого кишечника, способствуя поддержанию ее здоровья. Ранее проведённые научные исследования показали, что это вещество может снижать риск развития злокачественных новообразований в кишечнике.

