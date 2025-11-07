Рафінована чи нерафінована: озвучено несподіваний ефект користі олії

Рубрики
Сьогодні на прилавках магазинів можна знайти безліч видів рослинної олії: соняшникову, оливкову, лляну, кукурудзяну та інші. Багатьох споживачів цікавить, яка з них корисніша — рафінована чи нерафінована. Експерти з харчової безпеки пояснюють, у чому полягає різниця та як правильно обирати олію для щоденного використання.
Рафінована vs нерафінована олія
Нерафінована олія отримується першим віджиманням і проходить мінімальну обробку. Вона зберігає природний аромат, колір і максимальну кількість корисних речовин, зокрема вітаміни A, E, K та антиоксиданти.
Рафінована олія проходить додаткове очищення від домішок, білків і запаху. Завдяки цьому вона довше зберігається та не димить при високих температурах.
Яку олію краще використовувати для смаження
При нагріванні нерафінована олія може втрачати свої корисні властивості і виділяти шкідливі сполуки. Тому для смаження фахівці рекомендують рафіновану олію, яка:
· витримує температуру до 230°C;
· не димить і не гірчить;
· не змінює смак страв.
Вона ідеальна для обсмаження м’яса, овочів, дерунів та приготування у фритюрі.
Нерафінована олія для салатів і холодних страв
Для заправки салатів, соусів або холодних страв варто обирати нерафіновану олію. Вона містить найбільше поліненасичених жирних кислот Омега-3 та Омега-6, які:
· підтримують серцево-судинне здоров’я;
· покращують стан шкіри та волосся;
· допомагають нормалізувати рівень холестерину.
Особливо корисні оливкова, лляна та гарбузова нерафінована олія — достатньо 1–2 ложки на день.
Висновок експертів
Обидва види олії потрібні в раціоні, але застосовуються по-різному:
· для смаження — рафінована;
· для салатів і холодних страв — нерафінована.
