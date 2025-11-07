logo_ukra

Вжмивання цього соку призвело до трагічної смерті: несподівані деталі
Вжмивання цього соку призвело до трагічної смерті: несподівані деталі

Дієтолог надто захопився “здоровою їжею”, що спричинило трагедію

7 листопада 2025, 08:45
Автор:
Клименко Елена

Британський дієтолог та науковець Базил Браун трагічно помер після того, як його захоплення здоровим харчуванням вийшло з-під контролю. Про це повідомляє mirror.co.uk.

Вжмивання цього соку призвело до трагічної смерті: несподівані деталі

Фото: з відкритих джерел

48-річний Браун з Кройдона, південного Лондона, був відомий як справжній ентузіаст правильного харчування, який активно пропагував натуральну дієту та вітаміни. Однак його експеримент із власним здоров’ям закінчився трагедією: він почав вживати величезні кількості морквяного соку та таблеток вітаміну А за самостійно складеною схемою.

За даними слідства, Браун спожив близько десяти галонів морквяного соку за десять днів, запиваючи його концентрованими добавками вітаміну А. Медики зазначили, що таке надмірне споживання призвело до отруєння, яке завдало серйозної шкоди печінці. Коронер підкреслив, що його печінка була пошкоджена настільки, що нагадувала стан після тривалого алкоголізму.

Офіційний вердикт слідства 1974 року звучав суворо: "Смерть внаслідок залежності від морквяного соку". Під час огляду шкіра Брауна мала жовтувато-помаранчевий відтінок, що свідчило про накопичення каротину — пігменту моркви, який у звичайних дозах нешкідливий, але при перевантаженні організму стає токсичним.

Браун щиро вірив, що його сувора дієта поліпшить здоров’я та підвищить життєвий тонус. Протягом багатьох років він пропагував натуральні продукти, вітаміни та очищення організму. Проте надмірне навантаження призвело до гіпервітамінозу А — стану, що спричиняє тяжке ураження печінки, головний біль і навіть кому.

Як вже писали "Коментарі", мозок — це головний "командний центр" нашого організму. Він безперервно контролює кожен рух, емоцію, рішення та думку. Але, попри його потужність, мозок надзвичайно вразливий. Щоденні звички, які здаються нешкідливими, насправді поступово знижують його ефективність.



