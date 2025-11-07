Мозок у страшній небезпеці через ці 5 звичок: експерти насторожили заявою

Мозок — це головний "командний центр" нашого організму. Він безперервно контролює кожен рух, емоцію, рішення та думку. Але, попри його потужність, мозок надзвичайно вразливий. Щоденні звички, які здаються нешкідливими, насправді поступово знижують його ефективність.

Фото: 24 Канал

Більшість людей знають про шкоду фастфуду, алкоголю чи надлишку цукру. Однак існують й інші, неочевидні фактори, що щодня впливають на наш мозок. На це звертають увагу фахівці Premier Neurology & Wellness Center та доктор Хіманшу Гупта.

1. Недосип і порушення сну

Сон — це не розкіш, а життєва потреба для відновлення мозку. Якщо ви регулярно спите менше, ніж потрібно, клітини мозку не встигають "очиститися" від токсинів. Це може викликати проблеми з концентрацією, пам’яттю та емоційною стабільністю. Дослідження показують, що хронічний недосип підвищує ризик розвитку деменції.

2. Пропуск сніданку

Сніданок — паливо для мозку. Коли ви ігноруєте ранковий прийом їжі, рівень глюкози в крові падає, а мозок недоотримує енергію. Це може призвести до уповільнення реакції, погіршення пам’яті та навіть до пошкодження нервових клітин.

3. Переїдання

Їжа у надлишку шкодить не менше, ніж її нестача. Постійне переїдання навантажує організм і може спричинити запальні процеси, які впливають на когнітивні функції. З віком це може проявитися у вигляді забудькуватості та зниження концентрації

4. Ізоляція та малорухливість

Мозок потребує соціальної активності не менше, ніж тіла — фізичних навантажень. Довга самотність або нестача спілкування знижує рівень дофаміну та серотоніну, що може призвести до тривожності, депресії та навіть до когнітивного занепаду.

Малорухливий спосіб життя також шкодить: брак фізичних вправ сприяє ожирінню, діабету та серцевим хворобам, які негативно позначаються на роботі мозку. Навіть 30 хвилин ходьби тричі на тиждень здатні суттєво покращити його стан.

5. Нестача сонячного світла

Дефіцит природного освітлення може викликати сезонні розлади настрою та депресію. Сонячне світло стимулює вироблення серотоніну, який відповідає за ясність мислення та емоційний баланс. Відкривайте штори, виходьте на прогулянки — це проста, але дієва турбота про ваш мозок.

Як зберегти мозок здоровим

Щоб мозок залишався активним і гострим, потрібно приділяти увагу основам:

· достатній сон і регулярний відпочинок;

· збалансоване харчування з обмеженням цукру та оброблених продуктів;

· регулярна фізична активність;

· спілкування та розумова стимуляція (читання, навчання, нові хобі).

Змінивши лише кілька звичок, ви зможете підтримати мозок у формі й запобігти ранньому старінню когнітивних функцій.

