Сегодня на прилавках магазинов можно найти множество видов растительного масла: подсолнечное, оливковое, льняное, кукурузное и другие. Многих потребителей интересует, какой из них более полезен — рафинированный или нерафинированный. Эксперты по пищевой безопасности объясняют, в чем разница и как правильно выбирать масло для ежедневного использования.

Фото: из открытых источников

Рафинированное vs нерафинированное масло

Нерафинированное масло получается первым отжимом и проходит минимальную обработку. Она сохраняет естественный аромат, цвет и максимальное количество полезных веществ, включая витамины A, E, K и антиоксиданты.

Рафинированное масло проходит дополнительную очистку от примесей, белков и запаха. Благодаря этому она сохраняется дольше и не дымит при высоких температурах.

Какое масло лучше использовать для жарки

При нагревании нерафинированное растительное масло может терять свои полезные свойства и выделять вредные соединения. Поэтому для жарки специалисты рекомендуют рафинированное масло, которое:

· выдерживает температуру до 230°C;

· не дымит и не горчит;

· не изменяет вкус блюд.

Она идеальна для обжарки мяса, овощей, дерунов и приготовления во фритюре.

Нерафинированное масло для салатов и холодных блюд

Для заправки салатов, соусов или холодных блюд следует выбирать нерафинированное масло. Она содержит наиболее полиненасыщенных жирных кислот Омега-3 и Омега-6, которые:

· поддерживают сердечно-сосудистое здоровье;

· улучшают состояние кожи и волос;

· помогают нормализовать уровень холестерина.

Особенно полезны оливковое, льняное и тыквенное нерафинированное масло – достаточно 1–2 ложки в день.

Заключение экспертов

Оба вида масла требуются в рационе, но применяются по-разному:

· для жарки – рафинированная;

· для салатов и холодных блюд – нерафинированная.

Как уже писали "Комментарии", британский диетолог и ученый Базил Браун трагически умер после того, как его увлечение здоровым питанием вышло из-под контроля.