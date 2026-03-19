Простий сніданок знизить рівень холестерину: у чому секрет
Простий сніданок знизить рівень холестерину: у чому секрет

Названо ранкову страву, яка допоможе знизити рівень "поганого" холестерину

19 березня 2026, 12:38
Кречмаровская Наталия

Нещодавні наукові дослідження довели, що проста страва на сніданок знижує рівень холестерину вже через 48 годин. 

Сніданок. Ілюстративне фото

Сімейна лікарка Національної служби охорони здоров’я, доктор Пунам повідомила, що вживання 300 г вівсяної каші, приготовленої на воді, протягом двох днів може знизити рівень “поганого” холестерину на 10%. Це також допомагає знизити артеріальний тиск та зменшити вагу, пише видання Express.

За словами лікаря, вживання продуктів з високим вмістом клітковини, такі як овес, квасоля та сочевиця, показують гарні результати у зниженні рівня холестерину, якщо їх довгостроково включати до збалансованого раціону.

“Регулярне вживання вівсянки діє завдяки бета-глюкану, розчинній клітковині, яка зв'язується з холестерином у кишківнику та блокує його всмоктування. Щоденне вживання 70 г вівса забезпечує 3 г бета-глюкану, який може знизити рівень "поганого" холестерину приблизно на 7% – що можна порівняти з користю статинів без побічних ефектів”, — пише видання.

Лікарі попереджають, що високий рівень часто безсимптомний і може виникати у кожного дорослого, за що його називають “тихим вбивцею” організму. Також радять людям віком понад 40 років пройти обстеження для визначення рівня холестерину. 

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що імбир давно відомий як природний засіб для покращення здоров’я. Він допомагає покращити травлення, зменшити запалення та зміцнити імунітет. Сучасні дослідження підтверджують, що його регулярне споживання також позитивно впливає на серцево-судинну систему, зокрема допомагає знизити рівень артеріального тиску та холестерину.



Джерело: https://www.express.co.uk/life-style/food/2181015/everything-you-need-know-48-hour-diet-lowers-cholesterol-levels-weeks
