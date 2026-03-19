Простой завтрак снизит уровень холестерина: в чем секрет

Кречмаровская Наталия
Семейный врач Национальной службы здравоохранения доктор Пунам сообщил, что употребление 300 г овсяной каши, приготовленной на воде, в течение двух дней может снизить уровень "плохого" холестерина на 10%. Это также помогает снизить артериальное давление и снизить вес, пишет издание Express.
По словам врача, употребление продуктов с высоким содержанием клетчатки, таких как овес, фасоль и чечевица, показывают хорошие результаты в снижении уровня холестерина, если их длительно включать в сбалансированный рацион.
Врачи предупреждают, что высокий уровень часто бессимптомен и может возникать у каждого взрослого, за что его называют "тихим убийцей" организма. Также советуют людям старше 40 лет пройти обследование для определения уровня холестерина.
