Простой завтрак снизит уровень холестерина: в чем секрет

Недавние научные исследования показали, что простое блюдо на завтрак снижает уровень холестерина уже через 48 часов.

Завтрак. Иллюстративное фото

Семейный врач Национальной службы здравоохранения доктор Пунам сообщил, что употребление 300 г овсяной каши, приготовленной на воде, в течение двух дней может снизить уровень "плохого" холестерина на 10%. Это также помогает снизить артериальное давление и снизить вес, пишет издание Express.

По словам врача, употребление продуктов с высоким содержанием клетчатки, таких как овес, фасоль и чечевица, показывают хорошие результаты в снижении уровня холестерина, если их длительно включать в сбалансированный рацион.

Регулярное употребление овсянки действует благодаря бета-глюкану, растворимой клетчатке, которая связывается с холестерином в кишечнике и блокирует его всасывание. Ежедневное употребление 70 г овса обеспечивает 3 г бета-глюкана, который может снизить уровень "плохого" холестерина примерно на 7% — что можно сравнить с пользой статинов без побочных эффектов”, — пишет издание.

Врачи предупреждают, что высокий уровень часто бессимптомен и может возникать у каждого взрослого, за что его называют "тихим убийцей" организма. Также советуют людям старше 40 лет пройти обследование для определения уровня холестерина.

