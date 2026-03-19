Про здуття живота забудете швидко: допоможуть два молочні продукти

Здуття живота може зникнути без ліків – достатньо додати до раціону йогурт і кефір. Все завдяки пробіотикам у продуктах, які відновлюють баланс кишечника та покращують травлення.

Молочні продукти категорії А2 містять лише форму білка бета-казеїну. Ключовою відмінністю між казеїном А1 та молочними продуктами з переважанням казеїну А2 є генетична варіація молочних корів, що може сприяти зменшенню здуття.

Казеїн А1 уповільнює моторику кишечника та збільшує ймовірність його запалення. Він зазвичай важче перетравлюється і може спричинити посилення здуття живота.

Ті, хто страждає на синдром роздратованого кишечника (СРК) або іншими кишковими захворюваннями, краще переносять козяче або овече молоко, ніж коров'яче.

Молочні продукти з козячого молока також містять менші жирові глобули, менше лактози та більшу кількість високозасвоюваних тригліцеридів середнього ланцюга, що полегшує їхнє перетравлення.

Йогурт і кефір – це два основних види лактоферментованих молочних продуктів, які природно багаті на пробіотики або корисні бактерії, що допомагають перетравлювати їжу,

Йогурт та кефір містять багато пробіотиків, які допомагають збалансувати кишкові бактерії, заспокоїти подразнення кишечника та зменшити здуття живота.

Запор — ще один маловідомий винуватець здуття живота. Йогурт і кефір також можуть опосередковано допомогти полегшити здуття живота, підтримуючи регулярність і швидше проходження їжі через кишечник.

Певні види підсолоджувачів (особливо ті, що містять більше фруктози, такі як мед, нектар агави та кукурудзяний сироп) можуть спричинити здуття живота у людей з непереносимістю фруктози.

Частково це пов'язано із негативним впливом доданого цукру на здорові кишкові бактерії. Вибирайте прості, несолодкі варіанти, щоб уникнути доданого цукру, який може спричинити здуття живота.

Читайте також на порталі "Коментарі" — обережно: ці 8 продуктів можуть викликати сильне здуття живота.



