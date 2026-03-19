Главная Новости Здоровье диета и питание О вздутии живота забудете быстро: помогут два молочных продукта
О вздутии живота забудете быстро: помогут два молочных продукта

Йогурт и кефир - это два основных вида лактоферментированных молочных продуктов, которые естественным образом богаты пробиотиками

19 марта 2026, 09:56
Автор:
Кравцев Сергей

Вздутие живота может исчезнуть без лекарств – достаточно добавить в рацион йогурт и кефир. Все благодаря пробиотикам в продуктах, которые восстанавливают баланс кишечника и улучшают пищеварение.

Йогурт. Фото: из открытых источников

Молочные продукты категории А2 содержат только форму белка бета-казеина. Ключевым различием между казеином А1 и молочными продуктами с преобладанием казеина А2 является генетическая вариация молочных коров, что может способствовать уменьшению вздутия.

Казеин А1 замедляет моторику кишечника и увеличивает вероятность его воспаления. Он обычно труднее переваривается и может вызвать усиление вздутия живота.

Те, кто страдает синдромом раздраженного кишечника (СРК) или другими кишечными заболеваниями, лучше переносят козье или овечье молоко, чем коровье.

Молочные продукты из козьего молока также содержат меньшие жировые глобулы, меньше лактозы и большее количество высокоусвояемых триглицеридов средней цепи, что облегчает их переваривание.

Йогурт и кефир – это два основных вида лактоферментированных молочных продуктов, которые естественным образом богаты пробиотиками или полезными бактериями, помогающими переваривать пищу,

Йогурт и кефир содержат много пробиотиков, которые помогают сбалансировать кишечные бактерии, успокоить раздражение кишечника и уменьшить вздутие живота.

Запор — еще один малоизвестный виновник вздутия живота. Йогурт и кефир также могут косвенно помочь облегчить вздутие живота, поддерживая регулярность и более быстрое время прохождения пищи через кишечник.

Определенные виды подсластителей (особенно те, что содержат больше фруктозы, такие как мед, нектар агавы и кукурузный сироп) могут вызвать вздутие живота у людей с непереносимостью фруктозы.

Частично это связано с негативным влиянием добавленного сахара на здоровые кишечные бактерии. Выбирайте простые, несладкие варианты, чтобы избежать добавленного сахара, который может вызвать вздутие живота.

осторожно: эти 8 продуктов могут вызвать сильное вздутие живота.




Источник: https://www.eatingwell.com/the-best-dairy-product-to-eat-if-you-want-to-debloat-according-to-dietitians-11922062

