Осторожно: эти 8 продуктов могут вызвать сильное вздутие живота

Вздутие живота и повышенное газообразование щекотливая, но вполне естественная тема. По данным врачей, рядовой человек пукает от 5 до 15 раз в день, и в большинстве случаев это признак нормально работающей пищеварительной системы. Однако иногда вздутие сопровождается болью, неприятным запахом или продолжительным дискомфортом. В таких случаях важно знать, какие именно продукты могут являться причиной вздутия живота.

Продукты, вызывающие вздутие живота. Фото из открытых источников

Наш организм не способен полностью переваривать некоторые виды углеводов и клетчатки. Они попадают в толстый кишечник, где становятся "едой" для бактерий. В процессе ферментации образуются газы, в частности водород, метан и, в редких случаях, сероводород, имеющий резкий запах.

Восемь продуктов, которые чаще всего вызывают вздутие живота

1. Жирная пища

Жирная пища замедляет процесс пищеварения. Поэтому еда дольше задерживается в кишечнике, начинает бродить и может вызвать вздутие. Особенно это касается жирного мяса, содержащего аминокислоту метионин с высоким содержанием серы. Кишечные бактерии расщепляют ее до сероводорода, газа с характерным запахом тухлых яиц.

2. Фасоль и другие бобовые

Фасоль, нут и чечевица – это чемпионы по газообразованию. Они богаты клетчаткой и сложным сахаром рафиноза, который организм человека не может переварить самостоятельно. В кишечнике эти вещества активно ферментируются бактериями, что приводит к образованию газов.

3. Яйца

Для большинства людей яйца не вызывают вздутия. Проблема возникает тогда, когда их сочетают с продуктами, уже вызывающими газообразование, например, бобовыми или жирным мясом. Яйца также содержат серу, которая может усугублять неприятный запах.

4. Лук и чеснок

Лук, чеснок, лук-порей и артишоки содержат фруктаны. Это плохо усваиваемый тип углеводов. У людей с чувствительным кишечником эти продукты часто вызывают вздутие и метеоризм.

5. Молочные продукты

Молоко и молочные продукты содержат лактозу. Около 65% взрослого населения мира имеют определенную степень непереносимости лактозы. У таких людей употребление молочных продуктов может приводить к вздутию, газам и болям в животе.

6. Цельнозерновые продукты

Овес, хлеб, макароны и другие цельнозерновые продукты богаты клетчаткой и фруктанами, стимулирующими газообразование. Кроме того, пшеница, ячмень и рожь содержат глютен. У людей с непереносимостью глютена или целиакией эти продукты могут вызывать не только вздутие, но и более серьезные симптомы.

7. Брокколи, цветная капуста и другие крестоцветы

Капуста, брокколи, цветная капуста, кале и брюссельская капуста очень полезны, но богаты клетчаткой и серосодержащими соединениями. Для бактерий в кишечнике это идеальное топливо, которое часто сопровождается активным газообразованием.

8. Фрукты

Яблоки, груши и манго содержат много фруктозы, которую не все организмы способны эффективно переваривать. В сочетании с клетчаткой это может вызвать вздутие, особенно после сладких перекусов.

