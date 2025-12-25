Обережно: ці 8 продуктів можуть викликати сильне здуття живота

Здуття живота та підвищене газоутворення делікатна, але цілком природна тема. За даними лікарів, пересічна людина пукає від 5 до 15 разів на день, і в більшості випадків це ознака нормально працюючої травної системи. Однак інколи здуття супроводжується болем, неприємним запахом або тривалим дискомфортом. У таких випадках важливо знати, які саме продукти можуть бути причиною здуття живота.

Продукти, які викликають здуття живота. Фото з відкритих джерел

Наш організм не здатний повністю перетравлювати деякі види вуглеводів і клітковини. Вони потрапляють до товстого кишечника, де стають "їжею" для бактерій. У процесі ферментації утворюються гази, зокрема водень, метан і, в окремих випадках, сірководень, який має різкий запах.

Вісім продуктів, які найчастіше спричиняють здуття живота

1. Жирна їжа

Жирна їжа уповільнює процес травлення. Через це їжа довше затримується в кишечнику, починає бродити й може викликати здуття. Особливо це стосується жирного м’яса, яке містить амінокислоту метіонін із високим вмістом сірки. Кишкові бактерії розщеплюють її до сірководню, газу з характерним запахом тухлих яєць.

2. Квасоля та інші бобові

Квасоля, нут і сочевиця — це чемпіони з газоутворення. Вони багаті на клітковину та складний цукор рафінозу, який організм людини не може перетравити самостійно. У кишечнику ці речовини активно ферментуються бактеріями, що призводить до утворення газів.

3. Яйця

Для більшості людей яйця не викликають здуття. Проблема виникає тоді, коли їх поєднують із продуктами, що вже спричиняють газоутворення, наприклад, бобовими або жирним м’ясом. Яйця також містять сірку, яка може посилювати неприємний запах.

4. Цибуля та часник

Цибуля, часник, цибуля-порей і артишоки містять фруктани. Це тип вуглеводів, який погано засвоюється. У людей із чутливим кишечником ці продукти часто викликають здуття та метеоризм.

5. Молочні продукти

Молоко та молочні продукти містять лактозу. Близько 65% дорослого населення світу мають певний ступінь непереносимості лактози. У таких людей вживання молочних продуктів може призводити до здуття, газів і болю в животі.

6. Цільнозернові продукти

Овес, хліб, макарони й інші цільнозернові продукти багаті на клітковину та фруктани, що стимулюють газоутворення. Крім того, пшениця, ячмінь і жито містять глютен. У людей із непереносимістю глютену або целіакією ці продукти можуть викликати не лише здуття, а й серйозніші симптоми.

7. Броколі, цвітна капуста та інші хрестоцвіті

Капуста, броколі, цвітна капуста, кале й брюссельська капуста надзвичайно корисні, але багаті на клітковину й сірковмісні сполуки. Для бактерій у кишечнику це ідеальне "паливо", яке часто супроводжується активним газоутворенням.

8. Фрукти

Яблука, груші та манго містять багато фруктози, яку не всі організми здатні ефективно перетравлювати. У поєднанні з клітковиною це може викликати здуття, особливо після солодких перекусів.

