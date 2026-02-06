logo_ukra

Про цю шкоду звичайної картоплі ви навіть не знали: у чому справжня небезпека
commentss НОВИНИ Всі новини

Про цю шкоду звичайної картоплі ви навіть не знали: у чому справжня небезпека

У звичайній картоплі може бути небезпека для здоров’я та життя

6 лютого 2026, 21:48
Картопля — один із найпопулярніших продуктів на українському столі. Ми їмо її з дитинства, вважаємо простою, ситною й абсолютно безпечною. Але дієтологи та токсикологи попереджають: у звичайній картоплі прихована небезпека, про яку знають одиниці.

Головна причина небезпеки — соланін

Основна загроза криється у речовині під назвою соланін. Це природний токсин, який картопля виробляє для захисту від шкідників.

Особливо багато соланіну міститься:

у зеленій картоплі

у пророслих бульбах

у картоплі, яка довго зберігалася на світлі

у шкірці та ділянках під нею

Навіть термічна обробка не знищує соланін повністю.

Чим небезпечний соланін для організму

Накопичуючись у тілі, соланін може викликати:

нудоту та блювання

головний біль і запаморочення

різку слабкість

порушення роботи нервової системи

проблеми з травленням

У важких випадках можливі судоми та серцеві порушення.

Найбільш вразливі — діти, вагітні жінки та люди з хронічними захворюваннями.

Ще одна прихована шкода — різкі стрибки цукру

Картопля має високий глікемічний індекс, особливо у вигляді пюре або смаженої. Це призводить до:

різкого підвищення рівня цукру в крові

швидкого відчуття голоду після їжі

підвищеного ризику інсулінорезистентності

При регулярному вживанні це може стати фоном для набору ваги та розвитку діабету 2 типу.

Коли картопля стає особливо небезпечною

Найбільшу шкоду організму завдає картопля:

з зеленуватим відтінком

з гірким присмаком

із довгими паростками

запечена або смажена разом із шкіркою сумнівної якості

Таку картоплю категорично не можна їсти, навіть якщо пошкодження здаються незначними.

Як зменшити ризик

Щоб картопля не стала джерелом проблем:

зберігайте її у темному, прохолодному місці

ніколи не вживайте зелені або пророслі бульби

зрізайте товстий шар шкірки

не їжте картоплю щодня

віддавайте перевагу варінню або запіканню без жиру

Висновок

Картопля — не ворог, але й не такий безпечний продукт, як здається. Головна небезпека ховається у соланіні та неправильному зберіганні. Усвідомлений вибір і помірність можуть уберегти від серйозних наслідків.

Іноді найбільша загроза — у тому, що ми вважаємо “звичайною їжею”.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, який фрукт радить вживати дієтолог Усика.



Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
