Недилько Ксения
Картофель – один из самых популярных продуктов на украинском столе. Мы едим ее с детства, считаем простой, сытной и абсолютно безопасной. Но диетологи и токсикологи предупреждают: в обычном картофеле скрыта опасность, о которой знают единицы.
Об этом вреде обычного картофеля вы даже не знали: в чем настоящая опасность
Главная причина опасности – соланин
Основная угроза кроется в веществе под названием соланин. Это природный токсин, который картофель производит для защиты от вредителей.
Особенно много соланина содержится:
в зеленом картофеле
в проросших клубнях
в картофеле, который долго хранился на свете
в кожуре и участках под ней
Даже термическая обработка не уничтожает соланин полностью.
Чем опасен соланин для организма
Накапливаясь в теле, соланин может вызвать:
тошноту и рвоту
головную боль и головокружение
резкую слабость
нарушение работы нервной системы
проблемы с пищеварением
В тяжелых случаях возможны судороги и сердечные нарушения.
Наиболее уязвимые — дети, беременные женщины и люди с хроническими заболеваниями.
Еще один скрытый вред — резкие скачки сахара
Картофель имеет высокий гликемический индекс, особенно в виде пюре или жареного. Это приводит к:
резкого повышения уровня сахара в крови
быстрого ощущения голода после еды
повышенного риска инсулинорезистентности
При регулярном использовании это может стать фоном для набора веса и развития диабета 2 типа.
Когда картофель становится особенно опасным
Наибольший вред организму наносит картофель:
с зеленоватым оттенком
с горьким привкусом
с длинными побегами
запеченная или жареная вместе с кожурой сомнительного качества
Такой картофель категорически нельзя есть, даже если повреждения кажутся незначительными.
Как уменьшить риск
Чтобы картофель не стал источником проблем:
храните ее в темном, прохладном месте
никогда не употребляйте зеленые или проросшие клубни
срезайте толстый слой кожуры
не ешьте картофель каждый день
отдавайте предпочтение варке или запеканию без жира
Вывод
Картошка – не враг, но и не такой безопасный продукт, как кажется. Главная опасность скрывается в солонине и неправильном хранении. Осознанный выбор и воздержание могут уберечь от серьезных последствий.
Иногда самая большая угроза в том, что мы считаем "обычной пищей".
