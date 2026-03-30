Про це багато хто навіть не здогадувався: у якому вигляді часник корисніший для здоров'я

Часник часто вважають простим продуктом для щоденного раціону, проте його вплив на організм може змінюватись залежно від того, в якому вигляді його вживати. Саме цей нюанс визначає, чи отримає людина максимум користі, чи тільки звичний смак у блюді.

За даними USDA, сирий часник містить лише 13 калорій на порцію (три зубчики). Головним компонентом є аліцин – сполука, що містить сірку, яка надає часнику його аромату та може забезпечити багато переваг для здоров'я.

Коли ви подрібнюєте, нарізаєте або жує часник, то цей процес активує ферменти аліінази, які утворюють фітонутрієнт аліцин.

Часник також містить вітаміни групи В, такі як вітамін В6, ніацин, пантотенова кислота, рибофлавін та тіамін, які допомагають організму виробляти енергію з їжі. Це також джерело антиоксиданту вітаміну С та мінералів селену, кальцію та магнію.

Нагрівання часнику або його додавання до рецепту може змінити його pH-баланс. Зокрема, зменшується вміст аліцину.

Інші корисні сполуки також руйнуються під впливом найвищих температур. Вітаміни B і C, що містяться в часнику, є водорозчинними, тому вплив інтенсивного тепла може руйнувати їх.

За даними в журналі Nutrients, дослідники порівняли свіжий і варений часник, щоб побачити, наскільки добре вони захищають від ушкодження клітин та зменшують ріст раку. Вони виявили, що свіжий часник був ефективним, тоді як варіння значно знижувало користь та зменшувало кількість корисних сполук.

Приготування часнику за нижчої температури (до 60 градусів) може допомогти зберегти корисні властивості аліцину. Подумайте про додавання часнику ближче до кінця рецепту, щоб запобігти перетравленню.

Дослідження, опубліковане PubMed, показали, що вживання часнику або часникових добавок має протизапальну дію у людей, які страждають на застуду, грип або хронічні захворювання, такі як діабет.

