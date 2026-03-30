Об этом многие даже не догадывались: в каком виде чеснок полезнее для здоровья

Чеснок часто считают простым продуктом для ежедневного рациона, однако его влияние на организм может меняться в зависимости от того, в каком виде его употреблять. Именно этот нюанс определяет, получит ли человек максимум пользы или только привычный вкус в блюде.

По данным USDA, сырой чеснок содержит всего 13 калорий на порцию (три зубчика). Главным компонентом является аллицин — соединение, содержащее серу, которая придает чесноку его аромат и может обеспечить много преимуществ для здоровья.

Когда вы измельчаете, нарезаете или жуете чеснок, то этот процесс активирует ферменты алииназы, которые образуют фитонутриент аллицин.

Чеснок также содержит витамины группы В, такие как витамин В6, ниацин, пантотеновая кислота, рибофлавин и тиамин, которые помогают организму вырабатывать энергию из пищи. Это также источник антиоксиданта витамина С и минералов селена, кальция и магния.

Нагрев чеснока или его добавление в рецепт может изменить его pH-баланс. В частности, уменьшается содержание аллицина.

Другие полезные соединения также разрушаются под воздействием высоких температур. Витамины B и C, содержащиеся в чесноке, являются водорастворимыми, поэтому воздействие интенсивного тепла может их разрушать.

По данным в журнале Nutrients, исследователи сравнили свежий и вареный чеснок, чтобы увидеть, насколько хорошо они защищают от повреждения клеток и уменьшают рост рака. Они обнаружили, что свежий чеснок был эффективным, тогда как варка значительно снижала пользу и уменьшала количество полезных соединений.

Приготовление чеснока при более низкой температуре (до 60 градусов) может помочь сохранить полезные свойства аллицина. Подумайте о добавлении чеснока ближе к концу рецепта, чтобы предотвратить переваривание.

Исследование, опубликованное PubMed, показали, что употребление чеснока или чесночных добавок оказывает противовоспалительное действие у людей, страдающих простудой, гриппом или хроническими заболеваниями, такими как диабет.

Читайте также на портале "Комментарии" — чеснок – это убийца здоровья: медики озвучили неожиданное заявление



