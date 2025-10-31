Поширена хвороба відійде у минуле: розкрито унікальний перелік продуктів

Коли ранок починається в темряві, а холод і волога за вікном стають постійними супутниками, багато хто відчуває пригнічення та втому. Фахівці зазначають, що такі зміни в поведінці й емоційному стані не випадкові — організм реагує на скорочення світлового дня та нестачу вітаміну D. Саме тому взимку часто з’являється апатія, дратівливість і навіть симптоми сезонної депресії.

Фото: з відкритих джерел

Однак експерти наголошують: здорове харчування може стати природним способом підтримати гарний настрій і життєву енергію. Дієтологині Прія Тью та Анна Деніелс у коментарі для The Telegraph розповіли, які продукти допомагають організму краще адаптуватися до холодного сезону.

Темний шоколад. Це не лише улюблений десерт, а й потужний антидепресант. Темний шоколад з вмістом какао понад 85% стимулює вироблення серотоніну та зменшує рівень стресу. Достатньо 30 грамів на день, щоб отримати позитивний ефект і не перевантажити організм цукром.

Жирна риба. Лосось, скумбрія, сардини чи оселедець — цінне джерело омега-3 жирних кислот, які підтримують роботу мозку та сприяють емоційній стабільності. Якщо риба не до смаку, альтернативою можуть стати волоські горіхи або насіння чіа.

Цільнозернові продукти. Вівсянка, булгур, кіноа чи коричневий рис містять клітковину, антиоксиданти й вітаміни групи B. Вони забезпечують стабільний рівень енергії та допомагають організму виробляти серотонін — "гормон щастя".

Ягоди. Чорниця, малина чи ожина багаті на флавоноїди та вітамін C, що знижують запалення та покращують роботу мозку. Регулярне вживання ягід допомагає зберігати ясність мислення та концентрацію.

Горіхи. Мигдаль, кеш’ю чи фісташки містять триптофан, магній і корисні жири, які підтримують нервову систему та борються із симптомами депресії. Достатньо 40 грамів кілька разів на тиждень, щоб помітити покращення.

Вода та зелений чай. Зневоднення може призвести до втрати концентрації й поганого настрою, тому важливо пити не менше двох літрів води на день. А зелений чай із L-теаніном допоможе розслабитися, зберігаючи ясність думок.

Збалансоване харчування — це не просто турбота про тіло, а справжня підтримка для психічного здоров’я. Навіть кілька правильних змін у щоденному раціоні можуть допомогти зустріти зиму з посмішкою.

