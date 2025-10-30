Цей відомий напій рятує від наслідків сидячого способу життя: про що мова

Сучасні дослідження дедалі більше підтверджують, що сидячий спосіб життя серйозно шкодить здоров’ю. Наприклад, одне з них показало, що дві години перед телевізором підвищують ризик ожиріння на 23% та діабету на 14%, повідомляє New Atlas.

Фото: з відкритих джерел

Основна небезпека тривалого сидіння полягає у порушенні роботи судин, що підвищує ймовірність серцево-судинних проблем, таких як інфаркти та інсульти.

Водночас флаваноли, що містяться у какао, можуть мати захисний ефект на кровоносні судини. Вчені з Бірмінгемського університету вирішили перевірити, чи здатні ці речовини зменшувати негативні наслідки сидячого способу життя.

Для експерименту залучили 40 здорових чоловіків віком від 18 до 45 років. За показником пікового споживання кисню (VO2) їх розділили на дві групи: 20 високотренованих і 20 з низьким рівнем фізичної підготовки. Кожну групу поділили на дві підгрупи: одна отримувала какао з високим вмістом флаванолів, інша — з низьким. Після цього учасники сиділи дві години.

Результати показали, що у тих, хто отримав більшу дозу флаванолів (695 мг), не спостерігалося погіршення кровообігу в артеріях рук та ніг. У підгрупі з низьким вмістом флаванолів (5,6 мг) відзначалося зниження функції артерій та кровотоку, підвищення діастолічного тиску та зниження оксигенації м’язів.

"Навіть висока фізична підготовка не захищає від тимчасового погіршення роботи судин при сидінні, якщо вживати лише какао з низьким вмістом флаванол", — зазначив співавтор дослідження Сем Лукас.

Важливо, що у всіх учасників, які отримали напій з високим вмістом флаванолу, щільність м’язів залишалася на рівні до двогодинного сидіння. Це перше дослідження, яке підтвердило здатність флаванолів захищати артерії незалежно від фізичної підготовки.

Як вже писали "Коментарі", незважаючи на стереотип про "шкідливість" вуглеводів, складні вуглеводи є надзвичайно поживними і навіть можуть підтримувати серцево-судинне здоров’я. Не варто повністю виключати їх зі свого раціону.