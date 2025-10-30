Этот известный напиток спасает от последствий сидящего образа жизни: о чем речь

Современные исследования все больше подтверждают, что сидячий образ жизни серьезно вредит здоровью. Например, один из них показал, что два часа перед телевизором повышают риск ожирения на 23% и диабета на 14%, сообщает New Atlas.

Основная опасность длительного сидения состоит в нарушении работы сосудов, что повышает вероятность сердечно-сосудистых проблем, таких как инфаркты и инсульты.

В то же время флаванолы, содержащиеся в какао, могут оказать защитный эффект на кровеносные сосуды. Ученые из Бирмингемского университета решили проверить, способны ли эти вещества сокращать негативные последствия сидячего образа жизни.

Для эксперимента привлекли 40 здоровых мужчин в возрасте от 18 до 45 лет. По показателю пикового потребления кислорода (VO2) их разделили на две группы: 20 высокотренированных и 20 с низким уровнем физической подготовки. Каждую группу разделили на две подгруппы: одна получала какао с высоким содержанием флаванолов, другая с низким. После этого участники сидели два часа.

Результаты показали, что у получивших большую дозу флаванолов (695 мг) не наблюдалось ухудшения кровообращения в артериях рук и ног. В подгруппе с низким содержанием флаванолов (5,6 мг) отмечалось снижение функции артерий и кровотока, повышение диастолического давления и снижение оксигенации мышц.

"Даже высокая физическая подготовка не защищает от временного ухудшения работы сосудов при сидении, если употреблять только какао с низким содержанием флаванол", — отметил соавтор исследования Сэм Лукас.

Важно, что у всех участников, получивших напиток с высоким содержанием флаванола, плотность мышц оставалась на уровне до двухчасового сиденья. Это первое исследование, подтвердившее способность флаванолов защищать артерии независимо от физической подготовки.

