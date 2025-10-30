Этот известный напиток спасает от последствий сидящего образа жизни: о чем речь

Рубрики
Клименко Елена
Современные исследования все больше подтверждают, что сидячий образ жизни серьезно вредит здоровью. Например, один из них показал, что два часа перед телевизором повышают риск ожирения на 23% и диабета на 14%, сообщает New Atlas.
Фото: из открытых источников
Основная опасность длительного сидения состоит в нарушении работы сосудов, что повышает вероятность сердечно-сосудистых проблем, таких как инфаркты и инсульты.
В то же время флаванолы, содержащиеся в какао, могут оказать защитный эффект на кровеносные сосуды. Ученые из Бирмингемского университета решили проверить, способны ли эти вещества сокращать негативные последствия сидячего образа жизни.
Для эксперимента привлекли 40 здоровых мужчин в возрасте от 18 до 45 лет. По показателю пикового потребления кислорода (VO2) их разделили на две группы: 20 высокотренированных и 20 с низким уровнем физической подготовки. Каждую группу разделили на две подгруппы: одна получала какао с высоким содержанием флаванолов, другая с низким. После этого участники сидели два часа.
Результаты показали, что у получивших большую дозу флаванолов (695 мг) не наблюдалось ухудшения кровообращения в артериях рук и ног. В подгруппе с низким содержанием флаванолов (5,6 мг) отмечалось снижение функции артерий и кровотока, повышение диастолического давления и снижение оксигенации мышц.
"Даже высокая физическая подготовка не защищает от временного ухудшения работы сосудов при сидении, если употреблять только какао с низким содержанием флаванол", — отметил соавтор исследования Сэм Лукас.
Важно, что у всех участников, получивших напиток с высоким содержанием флаванола, плотность мышц оставалась на уровне до двухчасового сиденья. Это первое исследование, подтвердившее способность флаванолов защищать артерии независимо от физической подготовки.
Как уже писали "Комментарии", несмотря на стереотип о "вредности" углеводов, сложные углеводы чрезвычайно питательны и даже могут поддерживать сердечно-сосудистое здоровье. Не следует полностью исключать их из своего рациона.