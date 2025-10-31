Распространенная болезнь уйдет в прошлое: раскрыт уникальный список продуктов

Когда утро начинается в темноте, а холод и влага за окном становятся постоянными спутниками, многие испытывают угнетение и усталость. Специалисты отмечают, что такие изменения в поведении и эмоциональном состоянии не случайны — организм реагирует на сокращение светового дня и недостаток витамина D. Поэтому зимой часто появляется апатия, раздражительность и даже симптомы сезонной депрессии.

Фото: из открытых источников

Однако эксперты отмечают: здоровое питание может стать естественным способом поддержать хорошее настроение и жизненную энергию. Диетологи Прия Тью и Анна Дэниелс в комментарии для The Telegraph рассказали, какие продукты помогают организму лучше адаптироваться к холодному сезону.

Темный шоколад . Это не только любимый десерт, но мощный антидепрессант. Темный шоколад с содержанием какао более 85% стимулирует выработку серотонина и снижает уровень стресса. Достаточно 30 г в день, чтобы получить положительный эффект и не перегрузить организм сахаром.

Жирная рыба . Лосось, скумбрия, сардины или сельдь — ценный источник жирных кислот омега-3, которые поддерживают работу мозга и способствуют эмоциональной стабильности. Если рыба не по вкусу, альтернативой могут стать грецкие орехи или семена чиа.

Цельнозерновые продукты . Овсянка, булгур, киноа или коричневый рис содержат клетчатку, антиоксиданты и витамины группы B. Они обеспечивают стабильный уровень энергии и помогают организму производить серотонин — "гормон счастья".

Ягоды . Черника, малина или ежевика богаты флавоноидами и витамином C, которые снижают воспаление и улучшают работу мозга. Регулярное употребление ягод помогает сохранять ясность мышления и концентрацию.

Орехи . Миндаль, кешью или фисташки содержат триптофан, магний и полезные жиры, поддерживающие нервную систему и борющиеся с симптомами депрессии. Достаточно 40 грамм несколько раз в неделю, чтобы заметить улучшение.

Вода и зеленый чай . Обезвоживание может привести к потере концентрации и плохому настроению, поэтому важно пить не менее двух литров воды в день. А зелёный чай с L-теанином поможет расслабиться, сохраняя ясность мыслей.

Сбалансированное питание – это не просто забота о теле, а настоящая поддержка для психического здоровья. Даже несколько правильные изменения в ежедневном рационе могут помочь встретить зиму с улыбкой.

Портал "Комментарии" уже писал , что современные исследования все больше подтверждают, что сидячий образ жизни серьезно вредит здоровью. Например, один из них показал, что два часа перед телевизором повышают риск ожирения на 23% и диабета на 14%, сообщает New Atlas.