П’єте багато чаю - наслідки будуть неочікуваними

Надмірне вживання чаю може спричинити серйозні проблеми для організму: від порушення сну та тривожності до ризику утворення каменів у нирках і дефіциту заліза. Основними чинниками є високий вміст кофеїну, танінів, оксалатів та фтору, які накопичуються при регулярному надмірному споживанні.

Чай. Ілюстративне фото

Вплив на нервову систему

Кофеїн у чаї стимулює центральну нервову систему. Якщо його кількість перевищує 400 мг на добу, виникають наступні симптоми: прискорене серцебиття, підвищений тиск, нервозність, головний біль.

Постійне вживання міцного чаю може призвести до тривожності та навіть панічних атак. Дослідження підтверджують, що високі дози кофеїну значно підвищують ризик розвитку цих станів.

Проблеми зі сном

Кофеїн знижує вироблення мелатоніну, що порушує природний цикл сну. Люди, які п’ють чай у другій половині дня, часто стикаються з безсонням, втомою та зниженням концентрації.

Вплив на травлення

Танінові сполуки у чаї можуть викликати нудоту та дискомфорт у шлунку, особливо якщо напій вживається натщесерце. Чай може провокувати печію та симптоми гастроезофагеальної рефлюксної хвороби.

Дефіцит заліза

Танінові сполуки знижують засвоєння заліза з рослинних продуктів. Це особливо небезпечно для людей з вегетаріанським або веганським раціоном. Регулярне вживання чаю під час їжі може сприяти розвитку анемії.

Ризик утворення каменів у нирках

Чорний чай містить оксалати, які здатні утворювати кристали кальцію в нирках. Надмірне споживання підвищує ймовірність появи ниркових каменів, особливо у людей з відповідною схильністю.

Вплив на кістки

Чайні рослини накопичують фтор. У нормальних кількостях він корисний, але при надмірному споживанні може спричинити флюороз — стан, що супроводжується болем у суглобах та пошкодженням кісток.

Особливості для вагітних

Американський коледж акушерів та гінекологів радить вагітним обмежувати споживання кофеїну до 200 мг на добу. Це відповідає приблизно трьом чашкам чорного або чотирьом зеленого чаю. Перевищення цієї норми може негативно впливати на розвиток плода.

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