Пьете много чая – последствия будут неожиданными

Чрезмерное употребление чая может повлечь за собой серьезные проблемы для организма: от нарушения сна и тревожности до риска образования камней в почках и дефицита железа. Основными факторами являются высокое содержание кофеина, таннинов, оксалатов и фтора, которые накапливаются при регулярном избыточном потреблении.

Чай. Иллюстративное фото

Воздействие на нервную систему

Кофеин в чае провоцирует центральную нервную систему. Если его количество превышает 400 мг/сут, возникают следующие симптомы: учащенное сердцебиение, повышенное давление, нервозность, головная боль.

Постоянное употребление крепкого чая может привести к тревожности и даже паническим атакам. Исследования подтверждают, что высокие дозы кофеина значительно увеличивают риск развития этих состояний.

Проблемы со сном

Кофеин снижает выработку мелатонина, что нарушает естественный цикл сна. Люди, пьющие чай во второй половине дня, часто сталкиваются с бессонницей, усталостью и снижением концентрации.

Воздействие на пищеварение

Таниновые соединения в чае могут вызвать тошноту и дискомфорт в желудке, особенно если напиток употребляется натощак. Чай может провоцировать изжогу и симптомы гастроэзофагеальной рефлюксной болезни.

Дефицит железа

Таниновые соединения снижают усвоение железа из растительных продуктов. Это особенно опасно для людей с вегетарианским или веганским рационом. Регулярное употребление чая в пищу может способствовать развитию анемии.

Риск образования камней в почках

Черный чай содержит оксалаты, способные образовывать кристаллы кальция в почках. Чрезмерное потребление повышает вероятность появления почечных камней, особенно у людей с соответствующей склонностью.

Воздействие на кости

Чайные растения накапливают фтор. В нормальных количествах он полезен, но при чрезмерном потреблении может вызвать флюороз – состояние, сопровождающееся болью в суставах и повреждением костей.

Особенности для беременных

Американский колледж акушеров и гинекологов советует беременным ограничивать потребление кофеина до 200 мг/сут. Это соответствует примерно трем чашкам черного или четырем зеленого чая. Превышение этой нормы может оказывать негативное влияние на развитие плода.

Напомним: портал "Комментарии" писал, к каким проблемам со здоровьем приводит чрезмерное употребление кофе.



