Овоч, який часто ігнорують, справжня "антиракова бомба"

Харчування може значно вплинути на здоров'я. Експерти назвали зелений овоч, який часто недооцінюють, однак він є справжньою антираковою бомбою.

Крес-салат. Ілюстративне фото

Одним із найкорисніших овочів називають крес-салат. Він містить високий рівень антиоксидантів і вітамінів. Зареєстрований дієтолог Стефані Нельсон зазначила, що крес-салат має високий вміст вітаміну К, вітаміну С і вітаміну А, пише видання Mirror.

Експертка також розповіла, що він також належить до родини хрестоцвітих овочів, поряд з броколі, цвітною та брюссельською капустою. Хрестоцвіті овочі, за її словами, містять потужні антиоксиданти, які допомагають запобігти пошкодженню клітин, що може спричинити рак та інші захворювання.

Інша дієтолог — Джоанна Грегг, додала, що завдяки сильним антиоксидантним властивостям, користь крес-салату для здоров’я варіюється від зниження оксидативного стресу до зменшення пошкодження тканин, пов’язаного з розвитком деяких видів раку.

“Численні наукові дослідження вивчали користь крес-салату для здоров'я. В одній статті, опублікованій в Американському журналі клінічного харчування у 2007 році, було виявлено, що щоденне вживання крес-салату може знизити ризик раку”, — пише видання.

Особливо цей овоч корисний для курців — у рамках дослідження 60 дорослих щодня споживали 85 грамів сирого крес-салату. Дослідження тривало вісім тижнів. Було виявлено, що це зменшує пошкодження ДНК у всіх учасників, але ще більше серед курців.

За результатами дослідження вчені резюмували, що споживання крес-салату може бути пов’язане зі зниженням ризику раку через зменшення пошкодження ДНК та можливу модуляцію антиоксидантного статусу шляхом збільшення концентрації каротиноїдів.

