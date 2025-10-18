logo_ukra

Головна Новини Здоров'я дієта і харчування Овоч, який часто ігнорують, справжня "антиракова бомба"
commentss НОВИНИ Всі новини

Овоч, який часто ігнорують, справжня "антиракова бомба"

Дієтологи назвали недооцінений овоч, який допоможе знизити ризик раку

18 жовтня 2025, 00:28
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Харчування може значно вплинути на здоров'я. Експерти назвали зелений овоч, який часто недооцінюють, однак він є справжньою антираковою бомбою. 

Овоч, який часто ігнорують, справжня "антиракова бомба"

Крес-салат. Ілюстративне фото

Одним із найкорисніших овочів називають крес-салат. Він містить високий рівень антиоксидантів і вітамінів. Зареєстрований дієтолог Стефані Нельсон зазначила, що крес-салат має високий вміст вітаміну К, вітаміну С і вітаміну А, пише видання Mirror.

Експертка також розповіла, що він також належить до родини хрестоцвітих овочів, поряд з броколі, цвітною та брюссельською капустою. Хрестоцвіті овочі, за її словами, містять потужні антиоксиданти, які допомагають запобігти пошкодженню клітин, що може спричинити рак та інші захворювання.

Інша дієтолог — Джоанна Грегг, додала, що завдяки сильним антиоксидантним властивостям, користь крес-салату для здоров’я варіюється від зниження оксидативного стресу до зменшення пошкодження тканин, пов’язаного з розвитком деяких видів раку.

“Численні наукові дослідження вивчали користь крес-салату для здоров'я. В одній статті, опублікованій в Американському журналі клінічного харчування у 2007 році, було виявлено, що щоденне вживання крес-салату може знизити ризик раку”, — пише видання.

Особливо цей овоч корисний для курців — у рамках дослідження 60 дорослих щодня споживали 85 грамів сирого крес-салату. Дослідження тривало вісім тижнів. Було виявлено, що це зменшує пошкодження ДНК у всіх учасників, але ще більше серед курців.

За результатами дослідження вчені резюмували, що споживання крес-салату може бути пов’язане зі зниженням ризику раку через зменшення пошкодження ДНК та можливу модуляцію антиоксидантного статусу шляхом збільшення концентрації каротиноїдів.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, який продукт на сніданок знижує ризик серцевих захворювань та діабету.




Джерело: https://www.mirror.co.uk/news/health/super-vegetable-thats-easy-ignore-36067897
