Овощ, который часто игнорируют, настоящая "антираковая бомба"

Питание может существенно повлиять на здоровье. Эксперты назвали зеленый овощ, который часто недооценивают, однако он является настоящей антираковой бомбой.

Кресс-салат. Иллюстратитвное фото

Одним из самых полезных овощей называют кресс-салат. Он содержит высокий уровень антиоксидантов и витаминов. Зарегистрированный диетолог Стефани Нельсон отметила, что кресс-салат обладает высоким содержанием витамина К, витамина С и витамина А, пишет издание Mirror.

Эксперт также рассказала, что он также принадлежит к семье крестоцветных овощей, наряду с брокколи, цветной и брюссельской капустой. Крестоцветные овощи, по ее словам, содержат мощные антиоксиданты, которые помогают предотвратить повреждение клеток, что может вызвать рак и другие заболевания.

Другая диетолог – Джоанна Грегг, добавила, что благодаря сильным антиоксидантным свойствам, польза кресс-салата для здоровья варьируется от снижения оксидативного стресса до уменьшения повреждения тканей, связанного с развитием некоторых видов рака.

"Многочисленные научные исследования изучали пользу кресс-салата для здоровья. В одной статье, опубликованной в Американском журнале клинического питания в 2007 году, было обнаружено, что ежедневное употребление кресс-салата может снизить риск рака", — пишет издание.

Особенно этот овощ полезен курильщикам — в рамках исследования 60 взрослых ежедневно потребляли 85 граммов сырого кресс-салата. Исследование длилось восемь недель. Было обнаружено, что это уменьшает повреждение ДНК у всех участников, но еще больше среди курильщиков.

По результатам исследования ученые резюмировали, что потребление кресс-салата может быть связано со снижением риска рака благодаря уменьшению повреждения ДНК и возможной модуляции антиоксидантного статуса путем увеличения концентрации каротиноидов.

