Одна спеція кардинально змінить рівень цукру у крові: медики вразили порадою

Спеції додають стравам смак, але їхня користь для здоров’я не обмежується кулінарією. Особливо це стосується контролю рівня цукру в крові та покращення чутливості до інсуліну. Найчастіше для цих цілей радять корицю, проте є й інші приправи, які заслуговують уваги, зазначає видання EatingWell.

Фото: з відкритих джерел

Як відзначають експерти, імбир займає перше місце серед спецій для зниження рівня цукру. Докторка філософії та авторка кулінарної книги пояснює, що імбир містить поліфеноли, зокрема гінгерол, які борються із запаленням, що, у свою чергу, може допомагати балансувати рівень цукру.

"Запалення пов’язують із резистентністю до інсуліну та поганим контролем рівня цукру. Тому балансування запалення за допомогою спецій, таких як імбир, може позитивно впливати на показники цукру", – зазначила вона.

У метааналізі 2024 року, опублікованому в журналі Nutrients, дослідники вивчали вплив спецій середземноморської дієти – зокрема чорного кмину, гвоздики, петрушки, шафрану, чебрецю, імбиру, чорного перцю, розмарину, куркуми, базиліку та орегано – на людей із діабетом другого типу. Вимірювали рівень глюкози натщесерце, HbA1c та концентрацію інсуліну.

Результати показали, що імбир, куркумін, шафран та кориця значно знижують рівень цукру натщесерце, а імбир та чорний кмин також зменшують HbA1c та рівень інсуліну. Додатковий прийом імбиру у дозах від 600 до 3000 мг на день мав помітний ефект на всі три показники. Для порівняння, 1000 мг імбиру – це приблизно пів чайної ложки меленого або одна чайна ложка тертого сирого імбиру.

