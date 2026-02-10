logo

Одна специя кардинально изменит уровень сахара в крови: медики поразили советом

Корицу часто советуют для снижения сахара в крови, но существует и другая специя полезных свойств

10 февраля 2026, 11:00
Клименко Елена

Специи придают блюдам вкус, но их польза для здоровья не ограничивается кулинарией. Особенно это касается контроля уровня сахара в крови и улучшения чувствительности к инсулину. Чаще всего для этих целей советуют корицу, однако есть и другие заслуживающие внимания приправы, отмечает издание EatingWell.

Одна специя кардинально изменит уровень сахара в крови: медики поразили советом

Фото: из открытых источников

Как отмечают эксперты, имбирь занимает первое место среди специй по снижению уровня сахара. Доктор философии и автор кулинарной книги объясняет, что имбирь содержит полифенолы, в частности гингерол, которые борются с воспалением, что, в свою очередь, может помогать балансировать уровень сахара.

"Воспаление связывают с резистентностью к инсулину и плохим контролем уровня сахара. Поэтому балансировка воспаления с помощью специй, таких как имбирь, может оказывать положительное влияние на показатели сахара", — отметила она.

В метаанализе 2024 года, опубликованном в журнале Nutrients, исследователи изучали влияние специй средиземноморской диеты – в частности черного тмина, гвоздики, петрушки, шафрана, чабреца, имбиря, черного перца, розмарина, куркумы, базилика и орегано – на людей с диабетом. Измеряли уровень глюкозы натощак, HbA1c и концентрацию инсулина.

Результаты показали, что имбирь, куркумин, шафран и корица значительно снижают уровень сахара натощак, а имбирь и черный тмин также уменьшают HbA1c и уровень инсулина. Дополнительный прием имбиря в дозах от 600 до 3000 мг в день оказал заметный эффект на все три показателя. Для сравнения, 1000 мг имбиря – это примерно полчайной ложки молотого или одна чайная ложка тертого сырого имбиря.

Как уже писали "Комментарии", ученые пришли к выводу, что регулярное употребление чая или кофе может быть связано с более низким риском развития деменции и лучшим состоянием когнитивных функций. Об этом свидетельствуют данные масштабного анализа медицинских записей более 130 тысяч человек, которые наблюдались несколько десятилетий.



