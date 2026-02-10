Деменція вже не страшна: розрито сенсаційний спосіб назавжди позбутися цієї проблемит

Вчені дійшли висновку, що регулярне вживання чаю або кави може бути пов’язаним із нижчим ризиком розвитку деменції та кращим станом когнітивних функцій. Про це свідчать дані масштабного аналізу медичних записів понад 130 тисяч людей, які спостерігалися протягом кількох десятиліть.

З’ясувалося, що учасники, які щодня випивали дві–три чашки кави з кофеїном або одну–дві чашки чаю, мали на 15–20% меншу ймовірність зіткнутися з деменцією порівняно з тими, хто майже не вживав цих напоїв. Крім того, любителі кави з кофеїном повідомляли про повільніший когнітивний спад, ніж ті, хто обирав безкофеїнові альтернативи.

Результати об’єктивних тестів також показали дещо кращу функціональність мозку у людей, які регулярно споживали чай або каву. Водночас дослідники наголошують: отримані дані не доводять прямого причинно-наслідкового зв’язку. Існує ймовірність, що люди, які уникають кофеїну, роблять це через проблеми зі сном або інші чинники, які самі по собі підвищують ризик когнітивних порушень.

Науковці пояснюють можливий позитивний ефект тим, що кава й чай містять кофеїн та поліфеноли — речовини, здатні зменшувати запалення, окислювальний стрес і підтримувати здоров’я судин. Окрім цього, кофеїн асоціюється з кращим метаболічним здоров’ям і нижчим ризиком розвитку діабету другого типу — одного з факторів деменції.

Водночас експерти застерігають: кофеїн може мати й негативні наслідки, зокрема підвищувати артеріальний тиск у чутливих людей. Тому чай і каву не варто сприймати як універсальний захист для мозку. На думку дослідників, ключову роль у збереженні когнітивного здоров’я відіграють фізична активність, збалансоване харчування, якісний сон і загалом здоровий спосіб життя.

