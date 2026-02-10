Деменция уже не страшна: разрыт сенсационный способ навсегда избавиться от этой проблемы

Ученые пришли к выводу, что регулярное употребление чая или кофе может быть связано с более низким риском развития деменции и лучшим состоянием когнитивных функций. Об этом свидетельствуют данные масштабного анализа медицинских записей более 130 тысяч человек, которые наблюдались несколько десятилетий.

Фото: из открытых источников

Выяснилось, что участники, ежедневно выпивавшие две-три чашки кофе с кофеином или одну-две чашки чая, имели на 15-20% меньшую вероятность столкнуться с деменцией по сравнению с теми, кто почти не употреблял эти напитки. Кроме того, любители кофе с кофеином сообщали о более медленном когнитивном спаде, чем те, кто выбирал бескофеиновые альтернативы.

Результаты объективных тестов также показали несколько лучшую функциональность мозга у людей, регулярно потреблявших чай или кофе. В то же время исследователи отмечают: полученные данные не доказывают прямой причинно-следственной связи. Существует вероятность, что избегающие кофеина люди делают это из-за проблем со сном или других факторов, которые сами по себе повышают риск когнитивных нарушений.

Ученые объясняют возможный положительный эффект тем, что кофе и чай содержат кофеин и полифенолы – вещества, способные уменьшать воспаление, окислительный стресс и поддерживать здоровье сосудов. Кроме того, кофеин ассоциируется с лучшим метаболическим здоровьем и низшим риском развития диабета второго типа – одного из факторов деменции.

В то же время эксперты предостерегают: кофеин может иметь и негативные последствия, в частности, повышать артериальное давление у чувствительных людей. Поэтому чай и кофе не следует воспринимать как универсальную защиту для мозга. По мнению исследователей, ключевую роль в сохранении когнитивного здоровья играют физическая активность, сбалансированное питание, качественный сон и здоровый образ жизни.

Ранее портал "Комментарии" писал , что чернику часто считают эталоном по содержанию антиоксидантов, однако научные исследования показывают, что существует много других продуктов с не меньшим, а иногда и более высоким потенциалом защиты клеток. Одно из таких исследований охватило более 3100 продуктов и напитков, доказав, что даже привычные для ежедневного рациона продукты обладают значительной антиоксидантной активностью.