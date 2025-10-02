Одна чашка цього напою викликає онкологію: сенсаційне відкриття шокує

У межах Європейського тижня профілактики раку голови та шиї медики звернули увагу на ще один можливий фактор, який сприяє розвитку онкологічних захворювань — вживання гарячих напоїв, зокрема чаю. Як повідомляє польське видання Rzeczpospolita, температура рідини може мати суттєвий вплив на тканини слизової оболонки ротової порожнини та стравоходу, що потенційно підвищує ризик виникнення раку.

Фото: з відкритих джерел

Згідно з науковими даними, рак ротової порожнини та глотки становить близько 2,5% усіх онкологічних випадків. Захворювання частіше вражає чоловіків, а основними факторами ризику залишаються куріння, надмірне вживання алкоголю та інфікування вірусом папіломи людини (ВПЛ). Водночас лікарі наголошують, що висока температура споживаних напоїв — це ще один аспект, який часто лишається поза увагою, хоча й не менш небезпечний.

Наприклад, дослідження, проведене в Ірані, продемонструвало: люди, які щодня п’ють близько 700 мл чаю при температурі понад 60°C, мають на 90% вищий ризик розвитку раку стравоходу. За словами докторки Агнешки Юшкевич із Medicover Stomatologia, небезпека полягає не лише у чаї, а й у будь-якій рідині, яка подається надто гарячою — від кави до супу.

Міжнародне агентство з вивчення раку класифікує напої, гарячіші за 65°C, як імовірні канцерогени. Нагрівання слизових оболонок викликає мікротравми, які з часом можуть призводити до атипових змін у клітинах.

Також експерти зазначають, що за останні роки зростання кількості випадків раку ротової порожнини пов’язане із затримками в діагностиці після COVID-пандемії, а також із поширенням вейпінгу, нікотинових пакетиків та збільшенням кількості курців. Навіть безнікотиновий пар з електронних сигарет може негативно впливати на ДНК клітин, провокуючи розвиток злоякісних процесів.

