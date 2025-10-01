Чи впливають горіхи на вагу: вчені дійшли до висновку, який шокує кожного

Горіхи довго вважалися шкідливими для фігури через високу калорійність і жирність, що нібито ускладнює контроль ваги. Однак нові дослідження руйнують ці поширені уявлення. Про це повідомляє Daily Mail.

Фото: з відкритих джерел

Згідно з останніми експериментами, споживання 50 г волоських горіхів на сніданок покращує пам’ять та швидкість реакції протягом дня. Інші дослідження доводять, що додавання горіхів до низькокалорійної дієти не перешкоджає схудненню, а часом навіть сприяє більшій втраті ваги.

Фахівці відзначають, що горіхи багаті на білки, клітковину і корисні жири, які не тільки допомагають насититися, але й підтримують здоров’я серця, мозку та обмін речовин.

Щодо впливу горіхів на вагу, організм не засвоює всі калорії з них. Дослідження Міністерства сільського господарства США показали, що близько 20% калорій з мигдалю та волоських горіхів не всмоктуються через клітинні стінки і виводяться з організму.

"Горіхи дуже поживні, але тіло не використовує всі калорії, які вони містять, тому вони не спричиняють збільшення ваги так, як інші високожирові продукти", — пояснює нутриціолог Грейс Кінгсвелл.

Крім того, білки, клітковина і ненасичені жири сприяють контролю апетиту та стабілізації рівня цукру в крові, знижуючи ризик переїдання.

Горіхи — це більше ніж просто перекус. Вони позитивно впливають на серце, мозок, репродуктивну систему і настрій. Волоські горіхи містять омега-3, білки і поліфеноли, що знижують запалення і покращують когнітивні функції. Мигдаль корисний для травлення і імунітету завдяки клітковині та вітаміну E. Бразильські горіхи забезпечують селен, важливий для роботи щитовидної залози.

Дослідження показали, що у чоловіків, які регулярно їдять горіхи, покращується якість сперми, а у жінок зростає ймовірність зачаття. Крім того, горіхи пов’язані зі зниженням тиску, ризику діабету 2 типу і покращенням настрою.

Фахівці радять вживати горіхи в помірних дозах — близько 30 г на день (невелика жменя). Вони чудово поєднуються з ягодами, фруктами або йогуртом, що підвищує засвоєння поживних речовин. Замочування і сушіння робить горіхи легшими для травлення та більш корисними.

"Попри десятиліття дієтичних порад, ми все ще не отримуємо достатньо поживних речовин. Горіхи — ідеальний спосіб повернутися до основ здорового харчування", — додає доктор Емма Дербішир.

Як вже писали "Коментарі", дослідники виявили, що більшість людей, які перенесли інфаркт чи інсульт, мали характерні симптоми задовго до появи хвороби, проте ці попереджувальні знаки часто залишалися непоміченими або ігнорувалися.