Влияют ли орехи на вес: ученые пришли к выводу, который шокирует каждого

Орехи долго считались вредными для фигуры из-за высокой калорийности и жирности, что якобы затрудняет контроль веса. Однако новые исследования разрушают эти распространенные представления. Об этом сообщает Daily Mail.

Фото: из открытых источников

Согласно последним экспериментам, потребление 50 г грецких орехов на завтрак улучшает память и скорость реакции в течение дня. Другие исследования доказывают, что добавление орехов к низкокалорийной диете не препятствует похудению, а иногда даже способствует большей потере веса.

Специалисты отмечают, что орехи богаты белками, клетчаткой и полезными жирами, которые не только помогают напитаться, но и поддерживают здоровье сердца, мозга и обмен веществ.

Относительно воздействия орехов на вес организм не усваивает все калории из них. Исследования Министерства сельского хозяйства США показали, что около 20% калорий из миндаля и грецких орехов не всасываются из-за клеточных стенок и выводятся из организма.

"Орехи очень питательны, но тело не использует все содержащиеся в них калории, поэтому они не вызывают увеличения веса так, как другие высокожировые продукты", — объясняет нутрициолог Грейс Кингсвелл.

Кроме того, белки, клетчатка и ненасыщенные жиры способствуют контролю аппетита и стабилизации уровня сахара в крови, снижая риск переедания.

Орехи – это больше чем просто перекус. Они оказывают положительное влияние на сердце, мозг, репродуктивную систему и настроение. Грецкие орехи содержат омега-3, белки и полифенолы, снижающие воспаление и улучшающие когнитивные функции. Миндаль полезен для пищеварения и иммунитета благодаря клетчатке и витамину E. Бразильские орехи обеспечивают селен, важный для работы щитовидной железы.

Исследования показали, что у мужчин, регулярно едящих орехи, улучшается качество спермы, а у женщин растет вероятность зачатия. Кроме того, орехи связаны с понижением давления, риска диабета 2 типа и улучшением настроения.

Специалисты советуют употреблять орехи в умеренных дозах – около 30 г в день (небольшая горсть). Они отлично сочетаются с ягодами, фруктами или йогуртом, что повышает усвоение питательных веществ. Замачивание и сушка делает орехи более легкими для пищеварения и более полезными.

"Несмотря на десятилетия диетических советов, мы все еще не получаем достаточно питательных веществ. Орехи – идеальный способ вернуться к основам здорового питания", – добавляет доктор Эмма Дербишир.

Как уже писали "Комментарии", исследователи обнаружили, что большинство людей, перенесших инфаркт или инсульт, имели характерные симптомы задолго до появления болезни, однако эти предупреждающие знаки часто оставались незамеченными или игнорировались.