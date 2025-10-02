Одна чашка этого напитка вызывает онкологию: сенсационное открытие шокирует

В рамках Европейской недели профилактики рака головы и шеи медики обратили внимание на еще один возможный фактор, способствующий развитию онкологических заболеваний – употребление горячих напитков, в частности чая. Как сообщает польское издание Rzeczpospolita, температура жидкости может оказать существенное влияние на ткани слизистой ротовой полости и пищевода, что потенциально повышает риск возникновения рака.

Фото: из открытых источников

Согласно научным данным, рак полости рта и глотки составляет около 2,5% всех онкологических случаев. Заболевание чаще поражает мужчин, а основными факторами риска остаются курение, чрезмерное употребление алкоголя и инфицирование папилломы вирусом человека (ВПЧ). В то же время врачи подчеркивают, что высокая температура потребляемых напитков — это еще один аспект, который часто остается без внимания, хотя и не менее опасен.

Например, исследование, проведенное в Иране, продемонстрировало: люди, ежедневно пьющие около 700 мл чая при температуре свыше 60°C, имеют на 90% более высокий риск развития рака пищевода. По словам доктора Агнешки Юшкевич из Medicover Stomatologia, опасность заключается не только в чае, но и в любой жидкости, которая кажется слишком горячей — от кофе до супа.

Международное агентство по изучению рака классифицирует напитки горячее 65°C как вероятные канцерогены. Нагрев слизистых оболочек вызывает микротравмы, которые со временем могут приводить к атипичным изменениям в клетках.

Также эксперты отмечают, что за последние годы рост количества случаев рака полости рта связан с задержками в диагностике после COVID-пандемии, а также с распространением вейпинга, никотиновых пакетиков и увеличением количества курильщиков. Даже безникотиновый пар с электронными сигаретами может негативно влиять на ДНК клеток, провоцируя развитие злокачественных процессов.

Портал "Комментарии" ранее писал , что орехи долго считались вредными для фигуры из-за высокой калорийности и жирности, что якобы затрудняет контроль веса. Однако новые исследования разрушают эти распространенные представления. Об этом сообщает Daily Mail.