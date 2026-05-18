logo_ukra

BTC/USD

77579

ETH/USD

2151.61

USD/UAH

44.16

EUR/UAH

51.41

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Здоров'я дієта і харчування Один поширений продукт захищає серце від хвороб: це варто додати до раціону
commentss НОВИНИ Всі новини

Один поширений продукт захищає серце від хвороб: це варто додати до раціону

Названо суперпродукт, який захищає серце від хвороб

18 травня 2026, 16:49
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Здорове серце — важлива умова загального стану всього організму. І лікарі називають один поширений продукт, який не тільки захистить серце від хвороб, а й сприятиме покращенню травлення, зменшенню почуття голоду та втраті ваги.

Один поширений продукт захищає серце від хвороб: це варто додати до раціону

Проблеми з серцем. Ілюстративне фото

Цей продукт — перлова крупа, багата на вітаміни, мінерали та інші корисні рослинні сполуки, пише видання Express. 

“Серед усіх цільних зерен ячмінь є одним з найкращих джерел клітковини, яка захищає серце, контролюючи рівень цукру в крові, а також містить флавоноїди та інші фітохімічні речовини, які, як показали дослідження, захищають від серцевих захворювань”, — пише видання. 

Експерти пояснюють, що вживання цільнозернових продуктів сприяє покращенню здоров’я серця. Також вони допомагають знизити рівень холестерину, а розчинна клітковина ячменю може знизити рівень кров'яного тиску.

Спеціалісти, як пише видання, дійшли висновку, що “споживання 3 г або більше на день розчинної клітковини бета-глюкану з цільного вівса або ячменю, або комбінації цільного вівса та ячменю, як частина дієти з низьким вмістом насичених жирів та холестерину, може знизити ризик серцевих захворювань”.

Видання наводить страви, які просто приготувати з перловою крупою: 

- різотто з перловкою та бобами — страва передбачає заміну рису на перлову крупу, щоб приготувати різотто з бобами, рікотою та травами,

- запіканка з перлової крупи, бекону та цибулі-порею.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що варто знати про ранні симптоми раку серця. Одним з основних симптомів називають постійну задишку. 




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.express.co.uk/life-style/health/2206323/superhealthy-food-tesco-protects-heart-disease
Теги:

Новини

Всі новини