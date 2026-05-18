Один поширений продукт захищає серце від хвороб: це варто додати до раціону

Кречмаровская Наталия
Здорове серце — важлива умова загального стану всього організму. І лікарі називають один поширений продукт, який не тільки захистить серце від хвороб, а й сприятиме покращенню травлення, зменшенню почуття голоду та втраті ваги.
Проблеми з серцем. Ілюстративне фото
Цей продукт — перлова крупа, багата на вітаміни, мінерали та інші корисні рослинні сполуки, пише видання Express.
Експерти пояснюють, що вживання цільнозернових продуктів сприяє покращенню здоров’я серця. Також вони допомагають знизити рівень холестерину, а розчинна клітковина ячменю може знизити рівень кров'яного тиску.
Спеціалісти, як пише видання, дійшли висновку, що “споживання 3 г або більше на день розчинної клітковини бета-глюкану з цільного вівса або ячменю, або комбінації цільного вівса та ячменю, як частина дієти з низьким вмістом насичених жирів та холестерину, може знизити ризик серцевих захворювань”.
Видання наводить страви, які просто приготувати з перловою крупою:
- різотто з перловкою та бобами — страва передбачає заміну рису на перлову крупу, щоб приготувати різотто з бобами, рікотою та травами,
- запіканка з перлової крупи, бекону та цибулі-порею.
Нагадаємо: портал "Коментарі" писав, що варто знати про ранні симптоми раку серця. Одним з основних симптомів називають постійну задишку.