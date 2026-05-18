Один поширений продукт захищає серце від хвороб: це варто додати до раціону

Здорове серце — важлива умова загального стану всього організму. І лікарі називають один поширений продукт, який не тільки захистить серце від хвороб, а й сприятиме покращенню травлення, зменшенню почуття голоду та втраті ваги.

Цей продукт — перлова крупа, багата на вітаміни, мінерали та інші корисні рослинні сполуки, пише видання Express.

“Серед усіх цільних зерен ячмінь є одним з найкращих джерел клітковини, яка захищає серце, контролюючи рівень цукру в крові, а також містить флавоноїди та інші фітохімічні речовини, які, як показали дослідження, захищають від серцевих захворювань”, — пише видання.

Експерти пояснюють, що вживання цільнозернових продуктів сприяє покращенню здоров’я серця. Також вони допомагають знизити рівень холестерину, а розчинна клітковина ячменю може знизити рівень кров'яного тиску.

Спеціалісти, як пише видання, дійшли висновку, що “споживання 3 г або більше на день розчинної клітковини бета-глюкану з цільного вівса або ячменю, або комбінації цільного вівса та ячменю, як частина дієти з низьким вмістом насичених жирів та холестерину, може знизити ризик серцевих захворювань”.

Видання наводить страви, які просто приготувати з перловою крупою:

- різотто з перловкою та бобами — страва передбачає заміну рису на перлову крупу, щоб приготувати різотто з бобами, рікотою та травами,

- запіканка з перлової крупи, бекону та цибулі-порею.

