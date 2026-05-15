Ранні симптоми раку серця, які часто ігнорують: це має знати кожен
Ранні симптоми раку серця, які часто ігнорують: це має знати кожен

Названо ранні симптоми раку, які часто ігнорують

15 травня 2026, 18:51
Кречмаровская Наталия

Рак серця вважається одним із найрідкісніших онкологічних захворювань, однак саме через це його симптоми часто важко помітити. Лікарі наголошують, що перші прояви хвороби нерідко маскуються під втому, проблеми з тиском або серцево-судинні порушення. Через пізнє виявлення лікування ускладнюється, а ризики для життя значно зростають.

Проблеми з серцем. Ілюстративне фото

Одним із найпоширеніших ранніх симптомів раку є постійна задишка. З’являється важкість при виконанні простих справ — як то підйом сходами або виконання звичних фізичних навантажень. Багато хто пояснює це стресом, віком чи перевтомою, хоча причина може бути значно серйознішою. Фахівці зазначають, що пухлина здатна впливати на роботу клапанів серця та кровообіг.

Ще одним небезпечним сигналом є сильна втома, яка не минає навіть після відпочинку. Людина може втрачати енергію без очевидної причини, а звичні справи починають виснажувати. Подібний симптом часто ігнорують, оскільки він характерний для багатьох менш небезпечних станів. Медики наголошують, що тривала слабкість у поєднанні з задишкою потребує обстеження.

Третій симптом, який часто недооцінюють, це порушення серцевого ритму. Йдеться про пришвидшене серцебиття, раптові перебої або короткі запаморочення. Люди нерідко пов’язують це з кавою, нервами або перевтомою. Водночас пухлина серця може порушувати електричні сигнали органу, через що виникають аритмії.

Лікарі також звертають увагу на біль у грудях, непритомність і незрозумілу втрату ваги. Такі прояви не завжди свідчать саме про рак серця, але вони можуть сигналізувати про серйозні проблеми в організмі. Особливо небезпечним є поєднання кількох симптомів одночасно.

Медики радять не ігнорувати навіть незначні зміни у самопочутті, якщо вони тривають кілька тижнів. Саме уважність до ранніх сигналів організму часто допомагає вчасно виявити небезпечну хворобу та розпочати лікування.

Нагадаємо: портал "Коментарі" писав, які вправи "вбивають" серце. 




Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
