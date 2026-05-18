Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
Один распространенный продукт защищает сердце от болезней: это следует добавить в рацион
Один распространенный продукт защищает сердце от болезней: это следует добавить в рацион

Назван суперпродукт, который защищает сердце от болезней

18 мая 2026, 16:49
Кречмаровская Наталия

Здоровое сердце – важное условие общего состояния всего организма. И врачи называют один распространенный продукт, который не только защитит сердце от болезней, но и будет способствовать улучшению пищеварения, уменьшению чувств голода и потере веса.

Этот продукт – перловая крупа, богатая витаминами, минералами и другими полезными растительными соединениями, пишет издание Express.

"Среди всех цельных зерен ячмень является одним из лучших источников клетчатки, которая защищает сердце, контролируя уровень сахара в крови, а также содержит флавоноиды и другие фитохимические вещества, которые, как показали исследования, защищают от сердечных заболеваний", — пишет издание.

Эксперты объясняют, что употребление цельнозерновых продуктов способствует улучшению здоровья сердца. Также они помогают снизить уровень холестерина, а растворимая клетчатка ячменя может снизить уровень артериального давления.

Специалисты, как пишет издание, пришли к выводу, что "потребление 3 г или более в день растворимой клетчатки бета-глюкана из цельного овса или ячменя или комбинации цельного овса и ячменя, как часть диеты с низким содержанием насыщенных жиров и холестерина, может снизить риск сердечных".

Издание приводит блюда, которые просто приготовить с жемчужной крупой:

- ризотто с перловкой и бобами — блюдо предусматривает замену риса на жемчужную крупу, чтобы приготовить ризотто с бобами, рикоттой и травами,

- запеканка из перловой крупы, бекона и лука-порея.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что стоит знать о ранних симптомах рака сердца. Одним из основных симптомов называют постоянную одышку.




Источник: https://www.express.co.uk/life-style/health/2206323/superhealthy-food-tesco-protects-heart-disease
