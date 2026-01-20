Нестача магнію в організмі: експерти здивували правдою про корисні продукти

Магній є життєво важливим мінералом, який бере участь у сотнях процесів в організмі — від роботи м’язів і нервової системи до підтримки серця та рівня цукру в крові. Середня добова норма магнію для дорослих жінок становить приблизно 310–320 мг, тоді як чоловікам необхідно близько 400–420 мг на день.

Фото: з відкритих джерел

Підвищити споживання магнію можна завдяки правильно підібраному раціону. Як зазначають експерти Verywell Health, найбагатшими джерелами цього мінералу є насіння, горіхи, бобові, цільнозернові продукти, листова зелень і морепродукти.

Особливо корисним є насіння гарбуза, чіа та соняшнику — вони забезпечують значну частину добової потреби в магнії навіть у невеликих порціях. Не менш цінними є горіхи: мигдаль, кеш’ю та арахіс, а також горіхові пасти, які до того ж містять корисні ненасичені жири.

Бобові культури, зокрема різні види квасолі, поєднують у собі магній, рослинний білок, клітковину та мікроелементи, що сприяють зниженню холестерину. Соєві продукти — тофу, едамаме, соєве молоко — не лише багаті на магній, а й містять повноцінний білок з усіма незамінними амінокислотами.

Жирна риба, така як лосось і скумбрія, постачає організму магній разом з омега-3 жирними кислотами та вітаміном D. Цільнозернові продукти — кіноа, коричневий рис, цільнозерновий хліб — додатково забезпечують клітковину й вітаміни групи В.

Листова зелень, фрукти (банани, авокадо, родзинки), молочні продукти та темний шоколад із високим вмістом какао також можуть зробити вагомий внесок у щоденне надходження магнію. Серед напоїв варто звернути увагу на апельсиновий сік і соєве молоко.

