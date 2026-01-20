Недостаток магния в организме: эксперты удивили правдой о полезных продуктах

Магний является жизненно важным минералом, участвующим в сотнях процессов в организме – от работы мышц и нервной системы до поддержания сердца и уровня сахара в крови. Средняя суточная норма магния для взрослых женщин составляет примерно 310–320 мг, в то время как мужчинам необходимо около 400–420 мг в день.

Повысить потребление магния можно благодаря правильно подобранному рациону. Как отмечают эксперты Verywell Health, самыми богатыми источниками минерала являются семена, орехи, бобовые, цельнозерновые продукты, листовая зелень и морепродукты.

Особенно полезны семена тыквы, чиа и подсолнечника — они обеспечивают значительную часть суточной потребности в магнии даже в небольших порциях. Не менее ценны орехи: миндаль, кешью и арахис, а также ореховые пасты, которые к тому же содержат полезные ненасыщенные жиры.

Бобовые культуры, в том числе разные виды фасоли, сочетают в себе магний, растительный белок, клетчатку и микроэлементы, способствующие снижению холестерина. Соевые продукты – тофу, эдамаме, соевое молоко – не только богаты магнием, но и содержат полноценный белок со всеми незаменимыми аминокислотами.

Жирная рыба, такая как лосось и скумбрия, снабжает организм магнием вместе с омега-3 жирными кислотами и витамином D. Цельнозерновые продукты — киноа, коричневый рис, цельнозерновой хлеб — дополнительно обеспечивают клетчатку и витамины группы В.

Листовая зелень, фрукты (бананы, авокадо, изюм), молочные продукты и темный шоколад с высоким содержанием какао также могут внести весомый вклад в ежедневное поступление магния. Среди напитков следует обратить внимание на апельсиновый сок и соевое молоко.

