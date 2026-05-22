Несподівані суперпродукти, які відновлять здоров’я серця

Суперпродуктами, які можуть відновити здоров’я серця, сучасні дослідження називають какао-лушпиння та пурпуровий рис. Обидва продукти багаті антиоксидантами, клітковиною та біоактивними сполуками, що знижують ризик серцево-судинних хвороб.

Какао-лушпиння — це тверда оболонка какао-бобів, яка залишається після їх обсмажування та очищення.

Пурпуровий рис — це нешліфований сорт цільного зерна, багатий на потужні антиоксиданти (антоціани), клітковину та вітаміни

Какао-лушпиння: нове відкриття для серця

Нові дослідження показують, що цей продукт має чимало переваг:

Антиоксиданти та флавоноїди - какао-лушпиння містить потужні сполуки, які борються з окисним стресом та зменшують запалення. Це допомагає захистити судини від пошкоджень.

Клітковина — сприяє нормалізації рівня холестерину та підтримує здорове травлення.

Вплив на судини — регулярне вживання може покращувати кровотік, знижувати артеріальний тиск, зменшувати рівень "поганого" холестерину LDL та підвищувати "корисний" HDL.

Лушпиння можна заварювати як чай, додавати у смузі чи випічку.

Пурпуровий рис: традиційний суперфуд у новому світлі

Дослідники називають наступні переваги продукту:

Антоціани — природні пігменти, що надають рису насичений колір, мають антиоксидантні та протизапальні властивості.

Багатий склад - більше клітковини, білка, заліза та мікроелементів, ніж у білому рисі.

Серцево-судинні переваги — допомагає контролювати рівень цукру в крові, знижує ризик метаболічних порушень, підтримує здоров’я судин.

Вплив на травлення — клітковина сприяє росту корисних бактерій у кишківнику та покращує роботу шлунково-кишкового тракту.

Чому ці продукти варто додати до раціону

Какао-лушпиння підходить для тих, хто шукає нові джерела антиоксидантів та хоче урізноманітнити раціон.

Пурпуровий рис стане корисною альтернативою звичайному рису, особливо для людей із ризиком діабету чи серцевих хвороб.

