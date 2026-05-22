Неожиданные суперпродукты, которые восстановят здоровье сердца

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
Суперпродуктами, которые могут восстановить здоровье сердца, современные исследования называют какао-шелуху и пурпурный рис. Оба продукта богаты антиоксидантами, клетчаткой и биоактивными соединениями, снижающими риск сердечно-сосудистых заболеваний.
Проблемы с сердцем. Иллюстративное фото
Какао-шелуха – это твердая оболочка какао-бобов, которая остается после их обжаривания и очистки.
Пурпурный рис – это нешлифованный сорт цельного зерна, богатый мощными антиоксидантами (антоцианами), клетчаткой и витаминами.
Новые исследования показывают, что этот продукт имеет немало преимуществ:
Антиоксиданты и флавоноиды — какао-шелуха содержит мощные соединения, которые борются с окислительным стрессом и уменьшают воспаление. Это помогает оградить сосуды от повреждений.
Клетчатка – способствует нормализации уровня холестерина и поддерживает здоровое пищеварение.
Воздействие на сосуды — регулярное употребление может улучшать кровоток, снижать АД, уменьшать уровень "плохого" холестерина LDL и повышать "полезный" HDL.
Шелуху можно заваривать как чай, добавлять в полосе или выпечку.
Исследователи называют следующие преимущества продукта:
Антоцианы – природные пигменты, придающие рису насыщенный цвет, обладают антиоксидантными и противовоспалительными свойствами.
Богатый состав – больше клетчатки, белка, железа и микроэлементов, чем в белом рисе.
Сердечно-сосудистые преимущества – помогает контролировать уровень сахара в крови, снижает риск метаболических нарушений, поддерживает здоровье сосудов.
Влияние на пищеварение – клетчатка способствует росту полезных бактерий в кишечнике и улучшает работу желудочно-кишечного тракта.
Какао-шелуха подходит для тех, кто ищет новые источники антиоксидантов и хочет разнообразить рацион.
Пурпурный рис станет полезной альтернативой обычному рису, особенно для людей с риском диабета или сердечных заболеваний.
Напомним: портал "Комментарии" писал, какой распространенный продукт защитит сердце от болезней.