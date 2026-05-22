Неожиданные суперпродукты, которые восстановят здоровье сердца

Суперпродуктами, которые могут восстановить здоровье сердца, современные исследования называют какао-шелуху и пурпурный рис. Оба продукта богаты антиоксидантами, клетчаткой и биоактивными соединениями, снижающими риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Какао-шелуха – это твердая оболочка какао-бобов, которая остается после их обжаривания и очистки.

Пурпурный рис – это нешлифованный сорт цельного зерна, богатый мощными антиоксидантами (антоцианами), клетчаткой и витаминами.

Какао-шелуха: новое открытие для сердца

Новые исследования показывают, что этот продукт имеет немало преимуществ:

Антиоксиданты и флавоноиды — какао-шелуха содержит мощные соединения, которые борются с окислительным стрессом и уменьшают воспаление. Это помогает оградить сосуды от повреждений.

Клетчатка – способствует нормализации уровня холестерина и поддерживает здоровое пищеварение.

Воздействие на сосуды — регулярное употребление может улучшать кровоток, снижать АД, уменьшать уровень "плохого" холестерина LDL и повышать "полезный" HDL.

Шелуху можно заваривать как чай, добавлять в полосе или выпечку.

Пурпурный рис: традиционный суперфуд в новом свете

Исследователи называют следующие преимущества продукта:

Антоцианы – природные пигменты, придающие рису насыщенный цвет, обладают антиоксидантными и противовоспалительными свойствами.

Богатый состав – больше клетчатки, белка, железа и микроэлементов, чем в белом рисе.

Сердечно-сосудистые преимущества – помогает контролировать уровень сахара в крови, снижает риск метаболических нарушений, поддерживает здоровье сосудов.

Влияние на пищеварение – клетчатка способствует росту полезных бактерий в кишечнике и улучшает работу желудочно-кишечного тракта.

Почему эти продукты следует добавить в рацион

Какао-шелуха подходит для тех, кто ищет новые источники антиоксидантов и хочет разнообразить рацион.

Пурпурный рис станет полезной альтернативой обычному рису, особенно для людей с риском диабета или сердечных заболеваний.

